Ook luxebankiers zitten in de rats

Bankiers voor vermogende klanten zetten zich schrap voor een nieuwe fusie- en overnamegolf nu ABN AMRO de hand legt op de Belgische privatebankingpoot van Société Générale . ‘Ik vrees dat velen van ons van de regen in de drop belanden.’

Met klanten die doorgaans minstens 1 miljoen euro op hun rekeningen hebben staan, op maat gemaakte producten en diensten en af en toe een glamoureus evenement als extraatje, lijken private banken misschien een buitenbeentje in de bankwereld. Maar zelfs de chicste huizen blijken niet immuun voor de lage rente, de steeds strengere regelgeving en de razendsnelle digitalisering die dezer dagen het verdienmodel van de klassieke retailbanken overhoop halen.

Dat werd afgelopen week nog eens duidelijk toen de Nederlandse bank ABN AMRO bekendmaakte dat ze de Belgische privatebankingtak van de Franse grootbank Société Générale koopt. Via de overname van de vooral in Oost-Vlaanderen bekende Bank Demaertelaere richt Société Générale sinds 2001 zijn pijlen op vermogende Belgen. Maar een kleine 18 jaar later vindt Parijs dat het in ons land niet langer de schaalgrootte heeft om hier duurzaam te groeien.

En laat ABN AMRO, dat in zijn thuisland Nederland al marktleider is als private bank, net op zoek zijn naar schaalgrootte op de Belgische markt. Door de deal verdubbelt ABN AMRO in omvang in ons land. De groep heeft nu zo’n 12 miljard euro aan vermogens onder beheer.

Rekenoefening

Volgens experts is voldoende schaalgrootte steeds noodzakelijker om als private bank of vermogensbeheerder de kosten te dragen van de strengere regelgeving en investeringen in nieuwe digitale toepassingen. Tenzij als nichespeler met een heel specifiek doelpubliek moet een private bank tegenwoordig minstens 10 miljard euro aan vermogens onder beheer hebben om comfortabel te zitten, is te horen in de sector.

10 miljard Volgens experts moeten private banken tegenwoordig zo’n 10 miljard euro aan vermogens onder beheer hebben om duurzaam een zelfstandige koers te kunnen varen.

Niet alleen Société Générale en ABN AMRO beseffen dat. Ook veel andere huizen zijn dezer dagen aan het rekenen of ze voldoende kritische massa hebben in België en hoe ze hier kunnen groeien. Onder meer Degroof Petercam, KBL - de moedergroep van Puilaetco Dewaay - en het Franse Indosuez Wealth Management en Banque Transatlantique gaven de voorbije maanden al aan op overnames in ons land te azen.

Al hoeft een verdere consolidatie in de sector niet enkel te gebeuren door hele huizen op te slokken. Researchers van het kredietratingagentschap Standard & Poor’s suggereerden in mei dat er zelfs minder overnames zullen gebeuren. Banken zullen vooral een steeds heviger strijd voeren om de meest vermogende klanten binnen te halen. ‘Private banking is dan ook een business die sterk is gebaseerd op de relatie met de klanten’, legt een analist uit. ‘Als je zomaar een andere instelling overneemt waar een heel andere bedrijfscultuur heerst, riskeer je niet alleen succesvolle bankiers weg te jagen, maar ook de interessantste klanten. Overnames veroorzaken hoe dan ook onrust. Ze zijn niet altijd de beste strategie om te groeien.’

Parijse salons

In welke mate uiteenlopende bedrijfsculturen een rol kunnen spelen, is ook te merken bij Société Générale. De Franse groep zegt haar Belgische privatebankingpoot te verkopen omdat ze zich wil toeleggen op markten waar ze wel een leidende positie heeft. Maar niet iedereen is het eens met die analyse. De voorbije jaren viel bij de Belgische privatebankingtak van Société Générale al gemor te horen over hoe Parijs de zaken wilde aanpakken. ‘De strategie werd opgelegd vanuit Frankrijk. België mocht uiteindelijk niets meer zelf beslissen’, zegt een werknemer die uit frustratie is opgestapt. ‘Die situatie heeft jarenlang wrevel opgewekt bij het personeel. De beslissing om te verkopen nu enkel toeschrijven aan de digitalisering en moeilijker marktomstandigheden is de waarheid geweld aandoen.’

Als je zomaar een instelling overneemt waar een andere bedrijfscultuur heerst, riskeer je bankiers - en hun klantenportefeuilles - weg te jagen. Analist Standard & Poor’s

‘Het probleem was dat Société Générale een multinational is die eiste dat elke klant op dezelfde manier werd bediend’, legt een insider, die liever anoniem wil blijven, uit. ‘Of het nu Japan, Brussel of Parijs was, in elke regio moest hetzelfde businessmodel worden gevolgd. Zodra die strategie werd ingevoerd, zette dat druk op de resultaten en zag je geleidelijk klanten opstappen.’

De bank besliste onder meer te focussen op de klanten met echt grote vermogens, stelt de insider. ‘In de Parijse salons zijn vermogens onder 3 miljoen euro misschien peanuts. Maar door die beslissing zagen we in België wel veel klanten vertrekken. Bovendien is niet altijd zeker of je wel veel geld kan verdienen aan veel vermogender partijen. Iemand kan op papier goed zijn voor tientallen miljoenen. Maar als een groot deel van dat fortuin in de realiteit een belang blijkt te zijn in een beursgenoteerde onderneming waarvan de klant bedrijfsleider is, kan je daar als bankier niet veel transacties mee doen en dus niet veel geld aan verdienen. Je kan op het einde van het jaar dan wel uitpakken met ettelijke miljarden euro’s vermogen onder beheer, een lucratieve business is het daarom nog niet.’

Al is niet elke werknemer bij Société Générale Private Banking zo pessimistisch. ‘Zelf heb ik nooit ervaren dat Parijs kleinere klanten wil weren’, zegt een kaderlid. ‘Maar in de huidige marktomstandigheden heb je nu ook een zekere omvang nodig om op langere termijn te blijven groeien. Je kan natuurlijk downsizen en proberen je om te turnen tot een nichespeler. Maar dan nog staat het niet vast of je succes zal hebben.’

Besparingen

Na de deal van afgelopen week voelt ABN AMRO zich alvast sterk genoeg op de Belgische markt, al sluiten de Nederlanders extra overnames niet uit. Maar dat wil nog niet zeggen dat voor het personeel alles bij het oude blijft als de overname van de activiteiten van Société Générale is afgerond. ‘Ik ga ervan uit dat ABN AMRO op termijn nog besparingen doorvoert’, zegt een analist. ‘Beide banken zijn in België even groot, hebben kantoren op nagenoeg dezelfde plaatsen en hebben ongeveer evenveel personeel. Er is nog veel synergie mogelijk. Kijk naar de verhoudingen tussen de kosten en de inkomsten. Tegenover elke euro die bij de Belgische private bank van Société Générale binnenkomt, staat een euro kosten, lees ik in hun jaarverslag. De winstmotor ligt dus stil. ABN AMRO geeft geen gedetailleerde cijfers voor België. Maar ik vermoed dat ook zij veel meer kosten maken dan gemiddeld in de branche.’

Vooral de werknemers in de IT-afdelingen en de ondersteunende diensten dreigen in de gevarenzone te belanden. Om schaalvoordelen te halen wil de multinational die diensten invoegen in een infrastructuur die ook wordt gedeeld door afdelingen in andere landen. En zulke oefeningen kunnen banen kosten. De Nederlandse private bank Van Lanschot schrapte eerder dit jaar nog acht jobs nadat ze had besloten de Belgische activiteiten voortaan te laten draaien op de ITinfrastructuur van de moedergroep. Ook ABN AMRO schrapte vorig jaar een op de vier jobs bij de Belgische poot na zo’n strategische oefening.