Ook na 2021 nog Dexia-risico voor België

'Het ontwerp voorgesteld door de staten maakt nog het voorwerp uit van besprekingen. Indien het wordt goedgekeurd door de Europese Commissie, dient het ontwerp tevens te worden gevalideerd in België en in Frankrijk, volgens de in elke staat van toepassing zijnde procedures, en vervolgens te worden omgezet in een overeenkomst die dient te worden gesloten tussen Dexia en de twee staten', meldt Dexia.