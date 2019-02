Ook na de kraak van het jaar heeft bankkluis niet afgedaan

De kraak van de kluizenzaal van BNP Paribas Fortis in Antwerpen was nooit gezien in België. Maar zeldzaam is dat soort inbraken niet. 'Elke maand probeert iemand wel een bankkluis te kraken', klinkt het in de sector.

Een T-shirt met daarop de slogan ‘You can’t arrest me, I’m a rockstar’. De kledingkeuze van de dief die vijf jaar geleden het KBC-kantoor in de Antwerpse Boerentoren was binnengewandeld had subtieler gekund.

Net nu cybersecurity steeds belangrijker wordt, worden de Belgische banken geconfronteerd met een oerklassieke inbraak in de kluizenzaal.

De man had een afspraak gemaakt om de kluis te bekijken die hij daar huurde. Maar na dik twintig minuten verliet hij de Boerentoren met beduidend meer dan in één kluis paste. In een mum van tijd was de ‘rockster’ in kwestie erin geslaagd meer dan twintig kluizen open te breken, meldde de politie achteraf. De buit – cash, juwelen, gouden munten en obligaties – werd geschat op 2,4 miljoen euro.

Veel geluk heeft het T-shirt overigens niet gebracht. De inbreker, die nog altijd zijn onschuld staande houdt, werd eind vorig jaar veroordeeld tot vijf jaar cel.

Rioolkraak

Schermvullende weergave Inbrekers maakten gebruik van het rioolnetwerk om de kluizenzaal van van het BNP Paribas Fortis-kantoor in Antwerpen binnen te dringen. ©BELGA

Sinds vorige week weten we dat het ook anders kan dan in de Boerentoren. De inbraak in de vestiging van BNP Paribas Fortis aan de Antwerpse Belgiëlei leek zo weggeplukt uit een filmscenario. Via zelf gegraven tunnels en het rioolnetwerk baanden criminelen zich een weg naar de kluizenzaal, waar ze twintig tot dertig safes konden openbreken. Het blijft gissen naar de omvang van de buit, maar de politie arresteerde de voorbije dagen al een drietal verdachten.

Bij de Belgische banken werd met verstomming gereageerd – meteen werd een persbericht uitgestuurd dat het aantal bankinbraken gevoelig was gedaald. Al viel in bankierskringen wel te horen dat de veiligheid van de kluizenzalen weer tegen het licht wordt gehouden. Net nu cybersecurity steeds belangrijker wordt, worden we geconfronteerd met zo’n klassieke inbraak, is de teneur in de branche.

Een keer per maand

Dergelijke inbraken zijn minder zeldzaam dan je in tijden van digitalisering zou vermoeden, valt te horen bij de Belgische fabrikanten van kluizen en de beveiligingsbedrijven die ze onderhouden. ‘Wat we in Antwerpen hebben gezien is natuurlijk du jamais vu', vertelt een veiligheidsexpert, die zijn naam liever niet in de krant ziet. ‘Maar er zijn geregeld inbraken in kluizenzalen. Ik schat dat minstens een keer per maand een poging wordt ondernomen. Dat wil nog niet zeggen dat die succesvol zijn. En hoe de inbrekers te werk gaan, kan ik echt niet vertellen. Die informatie is te gevoelig.’

Minder huurders

Begin dit jaar viel bij de Belgische grootbanken te horen dat klanten steeds minder geneigd zijn een kluis te huren. Nu een flink aantal officiële documenten is gedigitaliseerd, neemt de noodzaak om nog een stek in een kluizenzaal te huren af. Tegelijk bewaren steeds meer mensen hun waardevolle zaken in een privékluis.

Volgens de kluizenbouwers en -herstellers die van de sectororganisatie Belgosafe valt het best mee met die dip. ‘De jongste paar jaren is de verhuur inderdaad wat teruggevallen. Maar we merken toch dat klanten opnieuw meer naar kluizenzalen trekken.’

Schermvullende weergave Steeds minder klanten huren een kluis, zeggen de grootbanken. ©BELGAIMAGE

Sleutel kwijt

Een gelijkaardige reactie krijgen we bij Fichet-Bauche. Het Franse beveiligingsbedrijf, deel van de grotere Fichet Group, is al sinds de 19de eeuw een van de voornaamste bouwers van kluizen en kluizenzalen. Fichet-Bauche is daarom incontournabel in de financiële sector. ‘Ook wij merken dat de jongste tijd weer meer wordt gehuurd’, zegt salesmanager Joost Van Mulders. ‘Dat is niet alleen in België het geval. Die trend zien we in heel Europa.’

De nieuwste generatie kluizenzalen wordt bediend door robots. In België overwegen de banken zo'n systeem in te voeren. Joost Van Mulders Salesmanager kluizenbouwer Fichet-Bauche

Fichet-Bauche, dat onlangs in handen kwam van de Amerikaanse investeringsmaatschappij Open Gate Capital, telt 75 werknemers in België en is hier goed voor een omzet van 16 miljoen euro. ‘We zijn vooral actief in elektronische beveiliging – denk aan inbraakpreventie of camerabewaking’, zegt Van Mulders. 'Maar de verkoop van kluizen en de installatie van nieuwe kluizenzalen vertegenwoordigen toch nog 15 procent van onze omzet. De omzetcijfers voor onze service na verkoop liggen nog hoger.’

Die service na verkoop is vaak prozaïscher dan je zou denken. ‘De meeste interventies vinden plaats na een overlijden. Het komt geregeld voor dat de familie de sleutel van de kluis van de overledene niet meer vindt. In zulke gevallen komen wij tussenbeide om de kluisdeuren te openen.’

Robots op komst

Nu bankieren via pc of smartphone steeds meer de norm wordt, lijken de klassieke kluizenzalen een relict uit het verleden. Maar dat klopt niet, stelt Van Mulders. ‘Ook in onze sector wordt automatisering steeds belangrijker. De nieuwste generatie kluizenzalen wordt zelfs bediend door robots. Als klant kan je op elk tijdstip naar een loket gaan. Na vertoning van een bankpas en nadat je je pincode hebt gegeven, gaat een robot in de kluizenzaal een persoonlijke box met je bezittingen halen. Die kan je dan in een aparte ruimte bekijken. In Luxemburg is dat systeem al bijzonder in trek. In België denken de banken er nog over na. Misschien kan de inbraak van afgelopen week de robotisering versnellen?’

Schermvullende weergave 'Vooral in het Midden-Oosten willen klanten spectaculaire ronde sluisdeuren', zegt de fabrikant Fichet-Bauche. 'Men wil daar wat meer drama.' ©iStock

Drama queens in het Midden-Oosten

Wie veel heistfilms heeft gezien, heeft al snel het beeld voor de geest van spectaculaire ondergrondse kluizenzalen, met gigantische ronde sluisdeuren als toegangspoort.

‘Je hebt verschillen in uitvoering’, zegt Van Mulders. ‘We installeren volledige zalen, van de kluizen tot de plafonds en de vloeren errond. Maar er zijn ook plaatsen waar de kluizen geïnstalleerd worden in niet meer dan een deel van de kamer.'