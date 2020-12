Ook verlenging betaalpauze voor consumentenkredieten op tafel

In navolging van het betaaluitstel van zes maanden voor hypotheeknemers werkten de federale regering en de banken in mei al een gelijkaardige regeling uit voor consumentenkredieten. Wie kon aantonen dat hij of zij inkomensverlies leed als gevolg van de coronacrisis en niet meer dan een maandelijkse aflossing betaalachterstand had, kon een betalingsuitstel van maximaal drie maanden aanvragen, met een mogelijke verlenging van nog eens drie maanden.