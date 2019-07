Oostenrijkse techies bestormen bankwereld

Dankzij een nieuwe kapitaalronde is N26, de 'neobank' van Maximilian Tayenthal en Valentin Stalf, uitgegroeid tot een van de succesvolste start-ups in de Europese fintech.

Valentin Stalf (33) en Maximilian Tayenthal (38) wilden in 2013 helemaal geen bank oprichten. De Oostenrijkse jeugdvrienden wilden een prepaidkredietkaart voor tieners op de markt brengen, inclusief app. Maar in de testfase bleek dat veel klanten de kaart helemaal niet voor hun kinderen gebruikten, maar voor zichzelf. ‘Jullie maken zo’n toffe bankapp, maar waarom bestaat die alleen voor kinderen? Maak die toch voor ons’, vroegen ze de start-up’ers.

Stalf en Tayenthal besloten alsnog een bank op te richten. Hun doel was de belangrijkste Europese bank te worden voor 18- tot 35 jarigen, en alle bankzaken via de smartphone en app te laten lopen. De naam van de bank, ‘Number 26’, haalden ze bij het minimumaantal bewegingen dat nodig is om een Rubiks kubus op te lossen. Zoals de kleurrijke kubus alleen met de juiste strategie kan worden ontrafeld, wilden de twee mannen het complexe banksysteem zo slim mogelijk op zijn kop zetten.

Trump

Zes jaar na de oprichting is de bank, intussen N26 genaamd, uitgegroeid tot een van de grote sensaties in de Europese fintechscene. De Berlijnse ‘bankbestormer’ haalde deze week opnieuw 170 miljoen dollar op bij zijn bestaande aandeelhouders.

De mobiele bank krijgt al sinds de beginjaren steun uit Silicon Valley. Peter Thiel, een vriend van de Amerikaanse president Donald Trump en de oprichter van de betaaldienst Paypal, zit al jaren aan boord. Ook in het kapitaal: de Chinese internetreus Tencent, het Singaporese staatsinvesteringsfonds GIC en de verzekeraar Allianz. De oprichters Stalf en Tayenthal behouden elk een belang van 12,5 procent.

Een flitsende carrière hadden de twee voor hun bankavontuur niet achter de rug. De langharige CEO Stalf was vooral actief als consultant en werkte voor de oprichting van N26 minder dan een jaar als ‘Entrepreneur in Residence’ bij de holding Rocket Internet (Zalando, HelloFresh) in Berlijn. Volgens zijn profiel op LinkedIn was financieel directeur (CFO) Tayenthal tot 2012 ‘Subsidiary Manager & Assistant to CFO’ bij de Oostenrijkse verzekeraar Wiener Städtische Versicherung.

3,5 miljard dollar

Toch zamelden Stalf en Tayenthal sinds de oprichting van hun neobank al 670 miljoen dollar in. N26 wordt gewaardeerd op 3,5 miljard dollar, waardoor het een van Europa’s waardevolste start-ups is. N26 startte in Duitsland, maar telt intussen 3,5 miljoen klanten in 24 landen. In België heeft de firma naar eigen zeggen al meer dan 10.000 klanten overtuigd.

De bank gaat er prat op dat ze binnen 8 minuten een gratis zichtrekening kan openen. N26 verdient geld via commissies op beleggingsdiensten en verzekeringsformules die andere fintechondernemingen aanbieden.