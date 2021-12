Opel-moeder Stellantis en Crédit Agricole schroeven autolease-ambities fors op

Stellantis, de fusiegroep boven automerken als Opel, Citroën en Fiat, gaat in zee met de Franse bankgroep Crédit Agricole om meer gewicht te krijgen op de Europese leasingmarkt.

Stellantis en Crédit Agricole kondigden vrijdag aan dat ze hun activiteiten op de leasingmarkt gaan samenvoegen in een nieuwe joint venture waarvan beide bedrijven elk de helft zullen bezitten.

De deal is een uitloper van de monsterfusie tussen de Franse autobouwer PSA (Peugeot, Citroën, Opel) en zijn Italiaans-Amerikaanse collega FCA (Fiat, Alfa Romeo, Jeep) waaruit begin dit jaar Stellantis werd geboren. Voor dat huwelijk waren beide bedrijven namelijk al lang actief op de Europese leasemarkt.

Zo waren FCA en Crédit Agricole, de tweede grootste bank van Frankrijk, al jaren eigenaan van Leasys. Die groep is sinds 2018 ook actief in België. Ook PSA's leasingdochter, Free2Move Lease, die vijf jaar geleden werd gelanceerd, biedt haar diensten aan in ons land.