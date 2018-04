Opnieuw kritiek in Nederland op loonsverhoging topbankier

Opnieuw is er kritiek op een loonsverhoging voor de top van een bank in Nederland.

Van Lanschot Kempen, dat als vermogensbeheerder en beurshuis ook actief is in ons land, wil de beloning van de topbestuurders fors verhogen, omdat ze aanzienlijk minder verdienen dan hun collega's bij vergelijkbare bedrijven. Dat schrijft de Volkskrant. Maar critici wijzen erop dat die bedrijven veel groter zijn dan Van Lanschot en de vergelijking mank gaat.

Eumedion, de Nederlandse belangenbehartiger van grote beleggers zoals pensioenfondsen, vraagt zich af of het wel gepast is een relatief kleine Nederlandse financiƫle instelling voor de beloning te vergelijken met grote multinationals.

Volgens Eumedion-directeur Rients Abma is het ook twijfelachtig of het beloningsvoorstel 'bijdraagt aan het herstel van maatschappelijk vertrouwen in de financiƫle sector'.