Opnieuw plofkraken ondanks noodmaatregelen

Er hebben in de nacht van woensdag op donderdag twee plofkraken plaatsgevonden, in de postkantoren van Lummen en Lommel.

Bpost-woordvoerster Barbara Van Speybroeck bevestigt dat er twee plofkraken, of pogingen daartoe, hebben plaatsgevonden op de geldautomaten van de postkantoren in de twee Limburgse gemeenten. Over buit of daders is nog niets bekend. De kantoren zullen donderdag gesloten blijven.