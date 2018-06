Oprichter MeDirect trekt naar Degroof Petercam

Xavier De Pauw, de oprichter en topman van MeDirect Bank België, stapt over naar Degroof Petercam. Hij zal er verantwoordelijk zijn voor de verdere modernisering en digitalisering.

Xavier De Pauw stond in 2009 mee aan de wieg van de Maltese online bank Mediterranean Bank, gericht op spaarders en beleggers. Daarvoor had hij er een carrière als City-bankier bij Merrill Lynch opzitten. In 2013 landde hij met de Maltese bank in België, en onder de naam, MeDirect. Omdat Belgen nogal weigerachtig stonden tegenover een bank met een Maltese banklicentie, werd MeDirect in 2015 een Belgische bank.

MeDirect is de voorbije jaren in snel tempo gegroeid en telt volgens de website tegenwoordig ruim 25.000 klanten die samen meer dan 1 miljard euro spaargelden en beleggingen aan de bank hebben toevertrouwd. MeDirect zet zichzelf in de markt als ‘dé Belgische fondsenbank’ – het aanbod omvat meer dan 500 fondsen van gerenommeerde fondsenhuizen - en gaat prat op de lage kosten die worden aangerekend.

De oprichter verlaat echter zijn geesteskind, naar eigen zeggen ‘met gemengde gevoelens’ en gaat een nieuwe uitdaging aan bij Degroof Petercam. ‘Ik ben heel fier op wat we op vijf jaar bij MeDirect gedaan hebben. Er staat een mooi bedrijf met een heel mooi verhaal. Maar dat sluit niet uit dat er nog andere mooie verhalen zijn’, licht hij toe.

Bij Degroof Petercam wordt hij verantwoordelijk voor ‘de continue strategische transformatie’ van de groep, lees de verdere modernisering. ‘Een aantal digitale projecten lopen reeds en ga ik verder versterken. Verdere digitalisering wordt dus een groot deel van mijn opdracht. De noden en eisen van de klanten evolueren, ook voor een gevestigde waarde als Degroof Petercam. We willen daarop inspelen en anticiperen, en op die manier het bedrijf aantrekkelijker en relevanter maken.’

Philippe Masset, de CEO van Degroof Petercam, kan dat beamen. ‘We willen een supermoderne financiële groep worden. Dat Xavier De Pauw bij ons komt, is bijzonder positief, omdat hij zowel bankervaring als financieel-technische ervaring meebrengt.’ De Pauw gaat per 1 oktober aan de slag bij zijn nieuwe werkgever. Hij zal bij Degroof Petercam ook voorzitter zijn van het digitaal comité, een subcomité van het directiecomité.