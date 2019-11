Optima-dossier belandt voor Hof van Cassatie

Het echtpaar Piqueur vecht het Gentse arrest over de borgstelling van 20 miljoen euro voor de failliete bank aan.

Al heel wat gerechtelijke instanties hebben zich gebogen of zullen nog dat doen over de nasleep van de ondergang van de Gentse bank Optima in 2016. Maar nu belandt het dossier voor de eerste keer voor het Hof van Cassatie, de hoogste rechtsinstantie van het land.