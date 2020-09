Optima-topman wraakt curator

Jeroen Piqueur, voormalige topman van de omgevallen Optima Groep, wraakt een van de curatoren van zijn persoonlijk faillissement, omdat die zich ten onrechte een coronapremie zou hebben toegeëigend.

De naam van de curator, Pieter Hugyhe, stond op een gelekte lijst van Gentse advocaten die een coronacompensatiepremie hebben opgestreken.

Hans Rieder, advocaat van Jeroen Piqueur, is van oordeel dat Huyghe geen recht had op de premie, omdat hij niet aan de voorwaarden - het bedrijf moet door de coronacrisis minstens 60 procent van zijn omzet zijn kwijtgespeeld - voldeed. Hij vraagt daarom aan de rechtbank Huyghe van het dossier te halen.

Een curator bij uitstek dient de wet te volgen. Hans Rieder Advocaat van Jeroen Piqueur

‘Een curator bij uitstek dient de wet te volgen. Mijn cliënt heeft recht op een bekwame curator met een ethisch kompas, die de wetten en normen van het Belgische rechtssysteem naleeft conform de door hem afgelegde eed’, aldus Rieder.

Huyghe was niet bereikbaar voor een reactie op het wrakingsverzoek.

Het is niet de eerste keer dat de raadsmannen van Piqueur een verzoek indienen om een curator of zelfs een rechter in het dossier te wraken. Tot nog toe hebben ze daarbij altijd bot gevangen.

Malversaties

De Optima-groep ging in 2016 onderuit nadat de Nationale Bank de bankvergunning van de bankdivisie Optimabank had ingetrokken. Ze deed dat omdat ze malversaties had vastgesteld en omdat Optima, ondanks herhaaldelijk aandringen van de toezichthouder, er maar niet in slaagde een financiële partner voor de bank aan te trekken.

Optimabank en de overkoepelende Optima Groep gingen failliet. Ook topman en hoofdaandeelhouder Jeroen Piqueur werd persoonlijk failliet verklaard.

Bij het Gentse gerecht loopt een onderzoek naar mogelijke strafrechtelijke inbreuken tegen onder meer de bankwetgeving door Piqueur.