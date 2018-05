Opvolger Kaupthing-bank naar de beurs

De IJslandse bank Arion Bank, die uit de as van de probleembank Kaupthing is herrezen na de financiële crisis van 2008, wil dit jaar nog naar de beurs. Het hoopt zo zijn aandeelhoudersbasis te vergroten.

De IJslandse bank Arion Bank wil dit jaar nog naar de beurs in Reykjavik en Stockholm. Dat maakte de opvolger van de voormalige Kaupthing-bank donderdag bekend. Over de grootte van de beursintroductie is nog niets bepaald, maar naar verwachting zal het minstens 25 procent van het totaal aantal uitstaande aandelen zijn, plus een overtoewijzingsoptie die verkocht zal worden door het restvehikel Kaupthing, dat nog steeds mede-aandeelhouder is van Arion.

Arion Bank is al een aantal jaar volledig geherstructureerd en is tegenwoordig een sterke, winstgevende en leidende bank in IJsland. Höskuldur Ólafsson Topman Arion Bank

Domino-effect

Het is opmerkelijk nieuws want Kaupthing was een van de aanstokers van de IJslandse bankencrisis in de periode van 2008 tot 2012. Die crisis escaleerde toen het IJslandse bankensysteem hun 44 miljard euro aan schulden niet meer gefinancierd kreeg via de interbankenmarkt. In de voorgaande periode was het aandeel van de drie grootste IJslandse banken fors gestegen en hadden ze toxische activa opgestapeld.

Daarop werd aangekondigd dat de Glitnirbank genationaliseerd zou worden en onder controle van de financiële toezichthouder (FME) zou worden geplaatst. Het domino-effect trad in werking want niet veel later kwam ook de grootste bank van IJsland, Kaupthing Bank, en Landsbanki onder overheidsbewind. De IJslandse regering kon de banken niet redden en liet ze over kop gaan.

Fraude

De hele economie van het eiland stond aan de rand van de afgrond: de nationale munt tuimelde naar beneden, transacties in vreemde valuta werden voor een tijdje geschorst en het bruto binnenlands product daalde spectaculair. IJsland moest bij het Internationaal Monetair Fonds gaan aankloppen voor een miljardenlening en in ruil zag de IJslandse bevolking de belastingen omhoog gaan en de ene sanering na de andere voorbijkomen.

De voormalige toplui moesten wel voor de rechtbank verschijnen en werden uiteindelijk ook veroordeeld voor fraude. De voormalige topman kreeg een celstraf van 5,5 jaar, twee anderen werden tot drie en drieënhalf jaar veroordeeld.

21.000 gedupeerden

De drie belangrijkste banken van IJsland gingen failliet en dat had ook gevolgen voor buitenlandse spaarders. Ruim 21.000 klanten van Kaupthing België, een afdeling die onder de Kaupthing Bank Luxembourg viel, konden niet meer aan hun spaargeld. Er ontstond een hele heisa over bankgaranties. Uiteindelijk nam Keytrade Bank, een dochter van de Landbouwkrediet-groep (nu Crelan), de 21.000 klanten over.

Herstructurering