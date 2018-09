Oude Zwitserse bankrotten stunten met cryptobank

Beleggers kunnen virtuele munten zoals bitcoin al kopen op verschillende gespecialiseerde platformen, maar die zijn niet gereguleerd en bieden slechts een beperkt aantal diensten. Met de nieuwe bank Seba Crypto willen de Zwitserse bankiers Guido Buehler en Andreas Amschwand daar verandering in brengen.

De voormalige toppers van de bankreus UBS hebben bijna 90 miljoen euro opgehaald om Seba Crypto uit te bouwen en zouden ten laatste eind oktober een banklicentie aanvragen bij de Zwitserse financieeltoezichthouder Finma. Is het antwoord positief, dan heeft het duo de primeur om de eerste volwaardige bank ter wereld te leiden die handel in virtuele munten mogelijk maakt.

Tolerante Zwitsers

De timing om te beginnen met een bank die virtuele munten omarmt, is opmerkelijk. Sinds begin dit jaar is de waarde van heel wat virtuele munten gecrasht. Schommelde de totale marktwaarde van alle virtuele munten begin dit jaar nog rond 600 miljard dollar, dan is dat gedaald naar iets meer dan 214 miljard dollar.