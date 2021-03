‘Overheid houdt best vast aan meerderheidsbelang in Belfius’

‘De overheid moet ook op de lange termijn meerderheidsaandeelhouder van Belfius blijven’, zegt Jos Clijsters bij zijn afscheid als bestuursvoorzitter van de bank-verzekeraar. ‘Dat sluit een gedeeltelijke beursgang niet uit.’

‘Ik zit hier achter het loket’, grapt Jos Clijsters. De voorzitter van de raad van bestuur van Belfius heeft op zijn bureau een scherm van plexiglas staan, waarachter hij coronaproof bezoekers ontvangt. Donderdag zat hij voor het laatst de raad van bestuur voor, op 28 april volgt nog de algemene vergadering - met slechts twee aandeelhouders is dat een vergadering en petit comité. En dan trekt hij de deur van zijn kantoor op de 34ste verdieping van de Belfius Tower, waar hij Brussel aan zijn voeten ziet liggen, definitief achter zich dicht. ‘Ik ben 71, ik heb er een carrière van 48 jaar opzitten. Het is goed geweest. Ik ga me nu meer toeleggen op mijn family, friends and fools.’

Jos Clijsters (71)

Clijsters is geboren in Leuven en studeerde er toegepaste economie.

Hij begon zijn professionele carrière als marketeer bij Unilever.

In 1981 ging hij aan de slag bij de Generale Bank, later Fortis en nog later BNP Paribas Fortis. Daar klom hij naar de top tot hij in 2007 stopte als CEO Retail Banking.

In 2011 vroeg ex-premier Jean-Luc Dehaene hem voorzitter te worden van het directiecomité van Dexia Bank België.

In 2012 veranderde hij de naam in Belfius.

Sinds 2014 is hij voorzitter van de raad van bestuur.

Hij is een jaar langer gebleven dan hij gepland had. Maar de zoektocht naar een opvolger verliep moeilijk. Filip Dierckx, de vertrekkende nummer twee van BNP Paribas Fortis, was de gedoodverfde kandidaat. De Nationale Bank en de ECB weigerden als toezichthouders echter hun fiat te geven voor Dierckx nadat BNP Paribas Fortis stampei gemaakt had over de overstap van een van hun toppers naar een rechtstreekse concurrent. ‘Het is onrechtvaardig. Ik hou er een wrang gevoel aan over’, zegt Clijsters.

Voor bestuurders en directieleden van de grote banken geldt een lange en zware goedkeuringsprocedure. Het contrast met hoe het eraan toeging toen Clijsters aan het hoofd van de bank belandde, is groot. ‘Op een zondagavond in september 2011 kreeg ik een telefoontje van oud-premier Jean-Luc Dehaene (CD&V), die toen voorzitter van de Dexia-groep was. Hij zocht dringend een opvolger voor Stefaan Decraene. Die was onverwacht opgestapt als CEO van Dexia Bank België. ‘Ik zorg voor de nodige toestemmingen’, maakte Dehaene zich sterk. En een dag later werd ik benoemd tot voorzitter van het directiecomité.’

1 miljard Belfius keerde de voorbije jaren meer dan 1 miljard euro dividenden uit aan zijn overheidsaandeelhouder.

In de daaropvolgende weken brak de hel los. De Dexia-groep kapseisde. Dexia Bank België werd losgeweekt uit de ineenstortende Dexia-groep en kwam voor 4 miljard euro in handen van de Belgische staat. ‘Dat was duur betaald’, zegt Clijsters. ‘Dexia Bank België, snel omgedoopt tot Belfius, is uiteindelijk een succes geworden. De groep heeft vandaag een eigen vermogen van 10 miljard euro, we hebben al voor meer dan 1 miljard euro dividenden betaald aan de overheid, onze aandeelhouder. Maar dat was in het begin allerminst evident. Onze aandeelhouder mag meer dan tevreden zijn.’

De eerste maanden waren moeilijk, herinnert Clijsters zich. De bank kampte met liquiditeitsproblemen, er was geen raad van bestuur, geen volwaardige federale regering. ‘Dat bood ook het voordeel dat ik veel vrijheid had om te handelen.’

Kop van Jut

Bankiers waren toen de kop van Jut, en dat leverde extra druk op. ‘Ik zat op een zaterdag te werken in mijn kantoor, toen nog in het Pachecogebouw aan de Kruidtuin. Er was een manifestatie van Indignados tegen de banken. Enkele tientallen betogers zetten zich op een lijn en urineerden tegen de voorgevel van ons hoofdkantoor. Van bovenaf zag ik dat allemaal. Zoiets laat je niet onberoerd.’

Begin 2014 kwam Marc Raisière aan boord als CEO van Belfius en werd Clijsters voorzitter van de raad van bestuur. Samen haalden ze de instelling uit het moeras en maakten ze er een goed draaiende bank-verzekeraar van.

Een van de opdrachten van de voorzitter is het onderhouden van de relaties met de aandeelhouder, de overheid. Twee keer per jaar gaat hij langs bij de vicepremiers van de federale regering. ‘Om uit te leggen wat we doen, te melden waar knelpunten zijn, en om te horen wat hun besognes zijn. De politieke wereld houdt er niet van voor verrassingen te worden gesteld. Maar als je alles goed uitlegt, aanvaarden ze meestal wel waarom we sommige beslissingen nemen.’

Clijsters heeft geen probleem met de overheid als aandeelhouder. Hij vindt het logisch dat de staat de bank in 2011 overnam om ze te redden. Meer zelfs, hij is van oordeel dat de overheid ook op langere termijn de meerderheidsaandeelhouder moet blijven. ‘Want Belfius is de financier van de lokale besturen. Van gemeenten, OCMW’s, intercommunales, ziekenhuizen, enzovoort. We hanteren het principe hen bij elke kredietvraag een aanbod te doen. Tegen de voorwaarden die ons correct lijken. Krijgen ze een beter aanbod van een andere bank? Ook goed. Maar op die manier is hun financiering altijd verzekerd.’

Hij vindt het bovendien aangewezen dat de overheid een meerderheid heeft in een van de vier grote banken van het land. De beslissingscentra van ING België en BNP Paribas Fortis liggen al in het buitenland. Alleen KBC en Belfius zijn nog Belgisch. ‘Het is belangrijk dat er lokale banken zijn die de lokale ondernemers kennen en die bereid zijn hen te ondersteunen.’

DNA

Dat sluit een eventuele gedeeltelijke beursgang op termijn niet uit. In 2018 lag dat plan, vergevorderd, op de tafel van de toenmalige regering-Michel. Maar omdat het politiek gelinkt werd aan het complexe Arco-dossier belandde het weer in de la. ‘Achteraf bekeken een geluk’, zegt Clijsters. ‘De coronacrisis zou de zaken voor een beursgenoteerd Belfius niet gemakkelijk hebben gemaakt.’

Clijsters denkt dat een gedeeltelijke beursgang op termijn nodig is om Belfius het nodige kapitaal te verschaffen om te kunnen blijven groeien en meer kredieten te verlenen. Die middelen kan Belfius ook vinden door de winsten in huis in te houden en geen dividend uit te keren, of als de overheid het kapitaal wil verhogen. Maar gelet op de penibele situatie van de federale overheidsfinanciën zijn dat geen evidente opties.

‘Bij een beursgang komt het er wel op aan erover te waken dat het DNA van Belfius niet verandert. Belfius voert een langetermijnstrategie die niet in het gedrang mag komen door op korte termijn hoge winstmarges na te streven. Wie de korte termijn voorrang geeft, betaalt daarvoor op de langere termijn een prijs.’

Voor een financiële instelling die vooral op de binnenlandse markt mikt waar de concurrentie hevig is, is verdere groei niet evident. ‘Maar over enkele jaren moet Belfius zijn marktaandeel globaal kunnen verhogen tot 20 procent’, zegt Clijsters. Voor de bankactiviteiten is dat nu 15 tot 17 procent, voor de verzekeringsactiviteiten wat minder. Die doelstelling halen in de bankactiviteiten kan door organische groei. Voor de verzekeringen is dat moeilijker en moet naar overnames worden gekeken.

‘Iedereen weet waar de grote opportuniteit daar ligt’, zegt Clijsters. Hij doelt op Ethias, de verzekeringsgroep die in handen is van de federale en regionale overheden. ‘De complementariteit tussen Ethias en de verzekeringsactiviteiten van Belfius is gigantisch. Ze vullen elkaar aan, zowel wat de mix tussen schade- en levensverzekeringen betreft als de mix tussen particuliere en zakelijke klanten. Breng die twee samen en je hebt een perfecte verzekeraar. Maar alle stakeholders moeten het willen. Ik geloof niet in geforceerde operaties.’

Een tweede groeimogelijkheid ziet Clijsters in de mobiele en digitale bankactiviteiten voor particulieren in het buitenland - waarin Belfius technologisch sterk staat en waarmee de bank heel hoog scoort in internationale rankings. ‘Je kan dat eenvoudig opzetten, je hebt slechts enkele vergunningen nodig, en je sleept geen zware erfenis mee.’