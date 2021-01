Overheid stapt uit leningenbeheerder Stater Belgium

Stater is marktleider in de administratie van hypotheken in Nederland.

De Nederlandse specialist in hypotheekadministratie Stater heeft zijn Belgische dochter volledig overgenomen. Door de uitkoop van de federale overheidsholding FPIM ligt de weg open voor meer samenwerking met de Nederlandse moeder.

Banken, verzekeraars en andere kredietverschaffers zetten graag hun beste beentje voor om een hypotheek te verkopen. Maar zodra de handtekening gezet is, is zo'n hypotheek een dossier dat nog vaak 15 tot 20 jaar opgevolgd moet worden. Er zijn wanbetalingen, scheidingen, overlijdens, verkopen, aanpassingen van de kredieten... In die backoffice is Stater marktleider op zijn Nederlandse thuismarkt.

In ons land is Stater via dochter Stater Belgium ook actief in de administratie van hypotheken en consumentenkredieten. Het doet dat voor een twintigtal klanten, van grote en kleine banken, over verzekeringsmaatschappijen tot andere kredietverstrekkers.

FPIM

De opstart van de Belgische dochter twintig jaar geleden gebeurde in samenwerking met de toenmalige openbare kredietinstelling CBHK (Credibe). Uit die periode dateert het belang van 28 procent van de overheidsholding FPIM in Stater Belgium. Dat belang is nu overgenomen door Stater, dat zelf in handen is van de Indiase IT-reus Infosys (75%) en ABN AMRO (25%). Details werden niet bekendgemaakt, maar de prijs zou rond 5 miljoen euro liggen.

'Er zijn momenteel geen plannen om de organisatiestructuur van Stater Belgium te wijzigen', zegt Anita de Knop, de commercieel directeur van Stater Belgium. 'We zullen wel kijken naar de vele digitale diensten die Stater Nederland aanbiedt of ontwikkelt om onze eigen digitale dienstverlening te verbeteren. Voor digitale toepassingen is schaalgrootte belangrijk.'

200 werknemers Stater Belgium telt ruim 200 werknemers in Brussel.