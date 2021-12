Overname AXA Bank door Crelan op de valreep rond

Het heeft uiteindelijk, door de bezwaren van de toezichthouders, meer dan twee jaar geduurd om de operatie rond te krijgen. Ook corona gooide roet in het eten. De complexe, financiële details van het plaatje zijn in die periode gewijzigd. Crelan legt uiteindelijk 781 miljoen euro op tafel: 691 miljoen voor AXA Bank (of 71 miljoen meer dan aanvankelijk overeengekomen) en 90 miljoen voor de overname van een obligatielening die werd uitgegeven door AXA Bank.

Inkomsten

Daar staan ook inkomsten tegenover. Het gaat om 80 miljoen euro voor de verkoop van Crelan Insurance aan de Belgische verzekeringstak van AXA en 445 miljoen euro in de vorm van kapitaalinstrumenten van Crelan waarop AXA, de Duitse verzekeraar Allianz en het Franse fondsenhuis Amundi intekenen. Dat laatste bedrag ligt 20 miljoen hoger dan waar eerder deze week sprake van was , omdat AXA zich engageert voor 245 en niet voor 225 miljoen euro. Die extra inspanning werd verwacht.

Rest 256 miljoen, die Crelan betaalt uit zijn liquiditeitsoverschotten. Dat dient te worden goedgemaakt door de komende drie jaar coöperatief kapitaal op te halen. Crelan legt daarvoor de lat op 220 miljoen euro. Crelan en AXA sluiten ook een verzekeringsdeal voor de distributie van AXA-producten in het hele Crelan-net. In 2019 was tevens sprake van een instap van AXA in het kapitaal van Crelan voor 9,9 procent, maar dat gaat niet door.