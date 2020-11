Overname pornoklanten nieuw hoofdpijndossier ING

PayVision stond via de innige relatie met Pornhub, dat deze maand in Thailand door de overheid geblokkeerd is, op de radar van witwaswaakhonden.

Een poging om fintechspecialist Adyen bij te benen draait voor ING uit op een dure en gênante flop.

Twee jaar terug had ING 350 miljoen euro op tafel gelegd om voor Payvision, een Nederlands fintechbedrijf dat het winkeliers mogelijk maakt om op de meest uiteenlopende manier te worden betaald door hun klanten.

Het ging toen om ING's grootste overname sinds de financiële crisis, maar volgens toenmalig CEO Ralph Hamers was het een zeer strategische deal. Het succes van de Nederlandse 'unicorn' Adyen bewees namelijk hoe lucratief de boomende markt voor online-betaalverwerkingen wel kan zijn. Met Payvision hoopte ING in te kunnen spelen op die trend.

Intussen is de overname van Payvision uitgedraaid op een desillusie, meldt Het Financieele Dagblad vrijdag. Het betaalbedrijf stond namelijk al jaren op de radar van de Amerikaanse witwaswaakhond FinCEN en verschillende Amerikaanse banken omdat het verdachte transacties verwerkte van klanten die niet in het klassieke bankcircuit terecht konden. Dat blijkt uit de zogenaamde FinCEN Files, meldingen die banken deden bij FinCEN en die werden onderzocht door ICIJ, een consortium van onderzoeksjournalisten over de hele wereld.

Pornhub

Dat PayVision op de radar stond van banken en toezichthouders hoeft niet te verbazen. Het bedrijf bediende jarenlang klanten uit de porno- en gokindustrie, twee sectoren die door de klassieke banken vaak uitgesloten worden omdat ze fraudegevoelig zjn. Tegelijk hadden medewerkers van andere grootbanken zoals Deutsche Bank of Bank of New York Mellon al vijf jaar voor ING Payvision overnam gewaarschuwd voor de manier van werken van het betaalbedrijf.

Zonder een duidelijke aanleiding knipte Payvision grote transacties op in kleine bedragen. Op enkele maanden tijd werden er zo tientallen miljoenen overgemaakt aan klanten zoals de pornosite Pornhub, zegt Het Financieele Dagblad. Ook met Allied Wallet, dat in de VS werd beboet voor beleggingsfraude en piramidespelen, werd zaken gedaan.

De Oostenrijkse ngo EFRI bestempelde Payvision vorige maand nog als 'het Nederlandse Wirecard'.

Het European Funds Recovery Initiative (EFRI), een Oostenrijkse ngo die slachtoffers van cybercrime verdedigt, noemde Payvision deze week nog de Nederlandse variant van Wirecard. Die Duitse betaalreus kapseisde eerder dit jaar na megafraude. EFRI diende bij de Nederlandse centrale bank een klacht in voor witwassen en vraagt een schadevergoeding van 7 miljoen euro voor klanten die het slachtoffer zijn geworden van fraude met binaire opties die mee door Payvision zou zijn gefaciliteerd.

Intussen zit ING zo in zijn maag met Payvision dat het vorige maand de meest winstgevende portefeuille van het betaalbedrijf, de pornoklanten, voor 1 miljoen euro heeft verkocht aan de vorige eigenaar. Iets meer dan een maand voordien had ING al 188 miljoen euro aan goodwill afgeschreven op Payvision. Dat is meer dan de helft van wat de bank oorspronkelijk neertelde voor Payvision.

ING zegt dat het de meest risicovolle klanten intussen aan de deur heeft gezet. Payvisions portefeuille met pornoklanten werd recent voor 1 miljoen verkocht aan de vorige eigenaar van het betaalbedrijf.

In een reactie aan de Nederlandse krant bevestigt ING dat het zijn risicovolle klanten bij Payvision intussen aan de deur heeft gezet. Klanten die niet onmiddellijk een alternatieve betaalverwerker vonden kregen wel de tijd om een nieuwe te zoeken.

ING zegt ook haar vertrouwen in Payvision te behouden en meent dat het nog altijd een sterke rol kan spelen op de markt van online betalingen. Steeds meer zakelijke klanten betalen namelijk ook online. En bovendien hebben nieuwe klanten een veel lager risicoprofiel. De afschrijving van 188 miljoen euro heeft trouwens ook niets te maken met de twijfels over de klanten, maar is volgens de bank een gevolg van de coronacrisis.

