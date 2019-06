Overnamehonger neemt toe bij Belgische luxebankiers

Nu de winsten meer dan ooit onder druk staan, lijkt een nieuwe golf van fusies en overnames onvermijdelijk bij de Belgische private banks en vermogensbeheerders. ‘Iedereen praat met iedereen.’

Vloeken past niet echt bij het champagnesfeertje dat mensen doorgaans associëren met private banking, de markt voor financiële diensten en vermogensbeheer voor klanten met 1 miljoen euro of meer. Maar het kan niet anders dan dat bij de Belgische vermogensbeheerders, beurshuizen en private banks vorige week fors werd gefoeterd op Mario Draghi. De voorzitter van de Europese Centrale Bank (ECB) kondigde donderdag aan dat Frankfurt bereid is zijn rentetarieven langer laag te houden dan veel marktwatchers hadden gepland.

Een serieuze streep door de rekening van veel bankiers. Die hadden erop gerekend dat ze eindelijk wat meer zuurstof kregen als de rente opnieuw wat aantrok. De jaarverslagen die de onafhankelijke Belgische vermogensbeheerders, beurshuizen en private banks de voorbije weken hebben gepubliceerd, leren dat ze die extra zuurstof wel kunnen gebruiken. Terwijl de grootbanken vorig jaar relatief goed standhielden, bleken de middelgrote en kleinere private banks en vermogensbeheerders over 2018 allerminst mooie cijfers te kunnen voorleggen.

Moeilijk jaar

Degroof Petercam, na de vier grootbanken de grootste speler op de markt voor private banking, zag zijn winst in 2018 een derde lager uitkomen op 57 miljoen euro. Bank Nagelmackers, de oudste bank van het land, dook vorig jaar voor bijna 30 miljoen euro in het rood. Het Brusselse beurshuis Leleux rapporteerde een 41 procent lagere nettowinst van 1,4 miljoen euro. Bij de Antwerpse private bank Dierickx Leys donderde de nettowinst zelfs ruim 67 procent omlaag naar 2,2 miljoen euro. Al is dat deels ook omdat die groep het jaar ervoor kon profiteren van een uitzonderlijke meevaller in Luxemburg.

Vooral de noodzakelijke investeringen om de digitalisering bij te benen en de strengere regelgeving die de sector wordt opgelegd nemen steeds grotere happen uit de winsten.

Bankiers klagen al jaren steen en been over de impact van de lage rente en wispelturige beleggers op hun resultaten. Maar vooral de noodzakelijke investeringen om de digitalisering bij te benen en de strengere regelgeving die de sector wordt opgelegd nemen steeds grotere happen uit de winsten, klinkt het.

Dat is ook het eerste wat Koen Hoffman van Value Square aanhaalt als we hem vragen waarom de Gentse vermogensbeheerder zijn nettowinst vorig jaar met 46 procent zag terugvallen. ‘Natuurlijk valt geen geld meer te verdienen aan obligaties en verliezen we in een moeilijk beursklimaat klanten die zekerheid zoeken in vastgoedinvesteringen’, zegt hij. 'Toch deden we het operationeel goed. Onze lagere winst komt vooral omdat we in nieuwe software en mensen hebben geïnvesteerd om de veranderende regelgeving op te vangen. Het olympisch minimum halen volstaat daar niet meer. Dat is uiteraard een goede zaak en we plukken daar later de vruchten van. Maar nu weegt het op de winstgevendheid.’

Sinds de crisis zijn de spelregels grondig door elkaar geschud. Banken en vermogensbeheerders moeten niet alleen grotere buffers aanleggen om eventuele schokken op te vangen. De voorbije jaren moesten ze ook alles in het werk stellen om de nieuwe MiFID-regels te halen, de Europese consumentenrichtlijn die hen onder andere verplicht klanten gedetailleerd te informeren over de kosten die ze aanrekenen. Tegelijk is de antiwitwaswetgeving aangescherpt, zijn nieuwe privacyrichtlijnen ingevoerd en moeten financiële instellingen zich veel beter wapenen tegen nieuwe risico’s, zoals cyber-aanvallen. Voor veel kleinere spelers is dat veel om in één keer te slikken.

Bedrieglijke rust

‘Soms weet ik niet welke pet we eerst moeten opzetten’, zegt Herman Hendrickx, de voorzitter van het directiecomité van de Antwerpse private bank Dierickx Leys. ‘Moet ik eerst de witwasexpert zijn als ik een nieuwe klant binnenhaal? Een fiscalist? Of toch gewoon bankier?’ Het dwong Dierickx Leys, van oorsprong een beurshuis, meer in te zetten op de veel ruimere privatebankingactiviteiten. ‘Vroeger kon je je nog onderscheiden door snel transacties van klanten uit te voeren. Maar vandaag beschouwen klanten dat veelal als een standaard service’, zegt Hendrickx.

Wat voor een landschap willen de toezichthouders eigenlijk? Moeten we allemaal in grootschalige Deutsche Bank-scenario’s belanden? Herman Hendrickx topman Dierickx Leys

Net om alle kosten te kunnen dragen die de regelgeving en digitalisering met zich meebrengen, zijn steeds meer instellingen op zoek naar extra schaalgrootte. Het Nederlandse ABN AMRO nam vorig jaar nog de Belgische privatebankingtak van Société Générale over om snel aan belang te winnen in ons land. Op enkele kleinere deals na bleef het sindsdien stil wat nieuwe fusies en overnames betreft.

Maar die rust is bedrieglijk, zegt Koen Hoffman van Value Square. ‘Iedereen praat met iedereen.’ Dat wat broeit, werd eind april al duidelijk toen plots berichten opdoken dat Degroof Petercam in de etalage zou belanden. Tegelijk wordt er in de sector ook volop over gespeculeerd dat Nagelmackers weldra verkocht wordt door zijn Chinese eigenaar Anbang. Duet, de Britse aandeelhouder van Merit Capital, kondigde eind vorige maand ook aan dat het op overnamepad was.

‘Ook wij merkten al veel interesse van grotere partijen’, zegt Nicolas van de Put, directielid bij de kleine Antwerpse private bank Van de Put & Co. ‘We hebben daar tot dusver altijd nee op gezegd. We zitten als kleine familiale speler duidelijk in een eigen niche, en dat werkt goed. We blijven klanten aantrekken, voornamelijk mensen die overkomen van grote en middelgrote spelers. De kleinere huizen die daar niet in slagen, moeten in de etalage. Ook al omdat de regelgeving hier amper een onderscheid maakt tussen grote en kleine spelers. In landen als het VK, Duitsland en Frankrijk wordt dat wel gemaakt en heb je veel meer diversiteit.’

Herman Hendrickx van Dierckx Leys: ‘Aan onze deur werd ook al meermaals geklopt. Maar wij houden vast aan onze onafhankelijke koers. Maar de toezichthouders moeten zich afvragen wat voor een landschap ze hier willen. Moeten we allemaal in grootschalige verhalen terechtkomen, met Deutsche Bank-scenario’s? Of kiezen we toch maar voor een speelveld waarin meerdere gezonde spelers aan de bak kunnen?