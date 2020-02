PREVIEW Hoe gul is KBC?

De gemiddelde verwachting is dat KBC zijn aandeelhouders een dividend van bruto 3,85 euro per aandeel zal uitkeren over 2019, leert de consensus die de bank en verzekeraar bijhoudt op zijn website. Daarmee zou de groep zich opvallend gul tonen, want het verwachte dividend ligt 10 procent hoger dan de 3,50 euro bruto die KBC over 2018 uitbetaalde.