Panne elektronisch betalen voorbij

De hinder bij elektronische betalingen is achter de rug. Het ging om problemen bij een aantal betaalsystemen die draaien bij Worldline.

Er waren woensdag problemen met het elektronisch betaalverkeer, maar intussen is de situatie opnieuw genormaliseerd. Dat bevestigt Wordline, het bedrijf dat het betalingsverkeer regelt.

'Vandaag tussen 15 en 15.44 uur werden onze diensten verstoord. Dit had een impact op bepaalde betaaltransacties. We zagen een terugkeer naar normaal voor Bancontact-transacties om 15.37 uur en om 15.44 uur voor Maestro-bankkaarttransacties. Onze teams hebben er alles aan gedaan om de situatie snel te verhelpen en analyseren momenteel de impact en oorsprong van de storingen', zo meldt het bedrijf woensdag. Worldline excuseert zich voor het ongemak.

Handelaars

Eindejaar

Eerder dit jaar waren er ook al storingen bij kredietkaartbetalingen via Worldline . Ook daarvoor haperde de dienstverlening van Worldline herhaaldelijk op de drukke handelsmomenten, onder meer tijdens eindejaar.

De ondernemersorganisatie NSZ wil nagaan of bepaalde compensaties, gratis transacties meer bepaald, aan de orde zijn en zal via haar functie in de adviesraad van Worldline vragen welke maatregelen er genomen worden om 'de herhaaldelijke problemen een halt toe te roepen'.