'Parket beging strategische vergissing in Fortis-dossier'

'Het Fortis-proces is op een sisser uitgedraaid omdat het parket een strategische vergissing heeft begaan', zegt voormalige procureur des konings in Brussel Jean-Marc Meilleur in een nieuw boek over de Fortis-zaak.

In het boek 'Fortis, le procès volé' van Nicolas Keszei, journalist bij L'Echo, verwijst Meilleur, die het dossier pas later erfde, naar de beslissing van het parket in 2013 om alleen de verwijzing naar de strafrechter te vragen van zeven voormalige Fortis-toplui, maar niet van de vennootschappen Ageas, de rechtsopvolger van Fortis, en BNP Paribas Fortis en de Franse bank BNP Paribas. 'Daardoor hebben we in onze eigen voet geschoten', zegt Meilleur.

Want daardoor verloor het parket een drukkingsmiddel om die vennootschappen aan te sporen tot een minnelijke schikking om hun vervolging af te kopen. Er is volgens Meilleur later in de procedure nog wel overwogen dat te corrigeren. Maar daar is uiteindelijk van afgezien, omdat de drie vennootschappen dan ongetwijfeld bijkomende onderzoeksdaden zouden hebben gevraagd. Dat zou de zaak enkele jaren extra vertraagd hebben en uiteindelijk toch op een verjaring zijn uitgelopen.

Als we het konden herdoen, zou een team van drie magistraten het dossier vanaf het begin in handen nemen met een ploeg van een 15-tal speurders. Jean-Marc Meilleur Voormalig Brussels procureur

'We hebben dan maar besloten het te doen met wat we in handen hadden', zegt Meilleur, die eraan toevoegt dat het Belgische gerechtelijk systeem te log is om zulke onderzoeken goed te kunnen voeren. 'Als we het konden herdoen, zou een team van drie magistraten het dossier vanaf het begin in handen nemen met een ploeg van een 15-tal speurders', zegt de voormalige procureur.

In september 2020 besliste de raadkamer in Brussel alle tenlasteleggingen tegen de voormalige Fortis-toplui te laten vallen en hen niet door te verwijzen naar de correctionele rechtbank, omdat de misdrijven die hen werden aangerekend verjaard waren. Het parket had de buitenvervolgingstelling gevraagd, bij gebrek aan harde bewijzen van strafrechtelijke inbreuken.

Ageas had in 2017 al voor 1,3 miljard euro geschikt met gedupeerde aandeelhouders opdat die hun schadeclaims zouden laten vallen.