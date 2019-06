Parket vervolgt KBC voor witwassen zwart geld

Het parket van Oost-Vlaanderen vervolgt KBC Bank en KBC Groep voor het helpen witwassen van vele miljoenen euro’s zwart geld van de ondernemersfamilie Engels. Die runt het Lokerse ramen- en deurenbedrijf Engels.

De witwaszaak wordt morgen ingeleid voor de correctionele rechtbank van Gent, vernam De Tijd.

Behalve KBC vervolgt het parket ook leden van de familie Engels, samen met hun fiscale advocaat. Het gaat om de toplui van het ramen- en deurenbedrijf, Didier (42) en Christophe (44) Engels, hun jongere broer Cedric (32) en hun moeder.

De familie Engels begon zowat 13 jaar geleden miljoenen euro’s zwart geld te repatriëren die de familie tot dan in Zwitserland verborgen had gehouden. Het geld belandde in ons land op rekeningen van de familie bij KBC.

KBC is ervan overtuigd dat het geen enkel misdrijf heeft begaan. Viviane Huybrecht Woordvoerster KBC

Voor het zwart geld hier toekwam, had de familie een deel van het geld fiscaal geregulariseerd. De dochter van de stichter van het bedrijf zou belasting en boetes hebben betaald op haar deel van het zwarte kapitaal. Haar broer Hugo zou dat niet hebben gedaan en een groot deel dus hebben witgewassen, luidt de betichting. De man overleed in 2007, waarna de rest van zijn zwart geld werd overgebracht uit Zwitserland. De feiten die het parket viseert, bestrijken dan ook een lange periode, van 2006 tot vandaag.

KBC wordt als mededader vervolgd omdat bij de bank alarmbellen hadden moeten afgaan toen de miljoenen terugkwamen uit Zwitserland, maar de bank de mogelijke witwasfeiten niet heeft aangegeven.

Reactie KBC ‘KBC verleende zijn volledige medewerking aan het onderzoek en heeft het volste vertrouwen in de verdere rechtsgang’, stelt woordvoerster Viviane Huybrecht. ‘KBC onderschrijft de inspanningen van de overheid om fiscale fraude en witwassen te bestrijden en doet dat conform de geldende rapporteringsregels. KBC heeft in dat verband de voorbije jaren veelinspanningen geleverd om de nieuwe en voortdurend wijzigende regels te implementeren, zoals witwasrichtlijnen,de Europese spaarrichtlijn, de Common Reporting Standards...’ ‘De wijze waarop bij KBC onderzoek gebeurt naar mogelijk verdachte transacties die worden gemeld aan de bevoegde overheid, verloopt volgens strikte regels en met inachtname van alle wettelijke bepalingen. KBC investeert voortdurend in de uitbreiding en technologische ondersteuning van zijn onderzoeksteams.’

‘KBC is ervan overtuigd geen enkel misdrijf te hebben begaan en zal zijn verdediging voorbehouden voor de rechtbank’, reageert KBC-woordvoerster Viviane Huybrecht. ‘Het dossier is destijds grondig beoordeeld en behandeld door experts bij KBC op grond van de informatie waarover KBC op dat ogenblik beschikte. Er waren voor KBC voldoende elementen om te besluiten dat er geen sprake was van een vermoeden van witwassen. Zoals de informatie over de fiscale regularisatie van de klanten, de verklaring van de raadsman van de klanten, de transparante vermogensoverdrachten, enzovoort.’

‘Uit respect voor de rechtbank en de andere partijen in deze procedure wenst KBC niet publiekelijk in te gaan op de inhoud van het dossier’, stelt de woordvoerster nog.

De woordvoerster van het parket, An Schoonjans, wil alleen bevestigen dat morgen een witwaszaak wordt ingeleid waarin ‘een familie’ is gedagvaard, samen met KBC en ‘een raadsman van de familie’.