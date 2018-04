Pas eind deze week klaarheid over Argenta-compensatie

De leiding van Argenta boog zich dinsdag over een vergoeding voor de zware informaticapanne van vorige week, maar kan nog niet naar buiten komen met nieuws. Dat zegt een woordvoerster van de Antwerpse financiële groep.

De ruim 1,4 miljoen Belgische klanten van Argenta - de zowat 300.000 klanten in Nederland bleven buiten schot - kampten bijna de hele vorige week met informaticaproblemen waardoor ze nauwelijks of niet elektronisch konden bankieren. De panne ontstond toen een nieuw en nochtans ruim getest informaticasysteem in gebruik werd genomen.

Pas vrijdag kreeg Argenta de problemen onder controle en daarna toonde het systeem zich stabiel, op enkele kleine haperingen na.

De bank nam meteen ook maatregelen om de opgelopen reputatieschade te herstellen. Zo viel al snel de beslissing klanten die aantoonbare schade hadden geleden te vergoeden. In een aantal gevallen is dat reeds gebeurd. Maar Argenta broedt ook op een compensatie voor alle klanten en naar De Tijd vernam is de bank bereid daartoe miljoenen euro's uit te trekken.

Dinsdag vergaderde het directiecomité over een dergelijke geste, maar na afloop van de meeting kon Argenta nog niet uitpakken met een aankondiging. 'We zijn er nog volop mee bezig. Het dossier is nog niet rijp voor een aankondiging. Eind deze week kunnen we erover communiceren', zei woordvoerster Caroline Ghekiere van Argenta.