PayPal rekent kosten aan voor inactieve rekening

Beschikt u over een PayPal-rekening? Let dan op voor inactiviteitskosten die PayPal vanaf 4 januari 2021 kan aanrekenen.

De kosten worden aangerekend op rekeningen die ten minste 12 opeenvolgende maanden inactief zijn geweest. Dat betekent dat u niet hebt ingelogd op uw PayPal-rekening of op een andere manier uw PayPal-rekening hebt gebruikt om geld over te maken, te ontvangen of op te nemen. De kosten zullen 12 euro bedragen, of het resterende saldo op uw rekening, als dat lager is. Staat er geen geld op de rekening, dan worden er geen kosten aangerekend.