Personeel AXA Bank voert actie rond verkoop

Het personeel en de vakbonden van AXA Bank voeren donderdagochtend in Berchem actie rond de nakende verkoop van de bank. Ze zijn misnoegd omdat de leiding van het bedrijf hen helemaal in het ongewisse laat over hun lot. Nieuwe acties zijn niet uitgesloten.

AXA Bank is een onderdeel van de gelijknamige Franse verzekeringsreus. Die heeft buiten België nauwelijks andere bankactiviteiten. Dat speelt mee bij de beslissing van de groep om haar Belgische dochter in de etalage te plaatsen.

Al in april lekte uit dat de verkoopprocedure op gang getrokken was, na jarenlange speculatie. Vorige maand raakte bovendien bekend dat de coöperatieve bank Crelan aast op haar sectorgenoot. Ze ziet in de overname een kans om omzeggens te verdubbelen in omvang en Argenta naar de kroon te steken als vijfde financiële instelling van het land, na de vier grote spelers.

Zwijgen

Crelan heeft volgens informatie die circuleert in de sector goede kaarten in de overnamestrijd. Maar na de formele bevestiging in juni dat Crelan ‘de opportuniteit van een eventuele overname’ bestudeerde, werd het stil rond het dossier. Crelan wil nu geen informatie meer kwijt. AXA doet er al maandenlang helemaal het zwijgen toe en dat valt erg slecht bij de bonden.

5 Fusie Crelan-AXA Bank Als Crelan AXA Bank kan binnenhalen, wordt het de vijfde grootste bank van het land. Nu is dat nog Argenta.

Daarom organiseren ze donderdag om 10 uur in gemeenschappelijk front (BBTK, ACV Puls en ACLVB) in de belangrijke vestiging in Berchem een werkonderbreking annex personeelsvergadering. De werknemers trekken daarbij naar buiten. Met hoeveel is niet meteen duidelijk. Normaal werken er zo’n 700 mensen in Berchem, maar door de vakantie zijn er dat heel wat minder.

‘De bank staat te koop. We hebben al in alle mogelijke organen en op alle mogelijke niveaus getracht om informatie te krijgen. Maar de directie blijft de berichten afdoen als speculatie en fake news’, vertolkt Frank Leys het ongenoegen. Leys is hoofdafgevaardigde van de BBTK, veruit de grootste vakbond bij de bank.

Parijs

Hij is ook lid van de Europese ondernemingsraad van de groep AXA. Daar legde hij medio juni Thomas Buberl, de CEO van het hele concern, ook de vraag voor hoe het zit met de bank. ‘Maar hij zei zelfs tweemaal dat er geen plan is om ze te verkopen. We horen elders nochtans het tegendeel. Crelan trok volgens onze informatie zelfs al naar de directie van AXA in Parijs.’

Als opnieuw niemand ons wil inlichten, gaan we ons beraden over andere acties. Frank Leys Hoofdafgevaardigde BBTK AXA Bank

Leys zegt dat het personeel wil weten waar het aan toe is. De vrees leeft dat bij een fusie met Crelan heel wat kantoren en banen zullen verdwijnen. ‘De actie is dan ook een signaal naar AXA en naar de koper. We willen vooral een gesprekspartner die ons kan zeggen wat er te gebeuren staat. Anders worden we verrast.’

Convocatie

De vakbonden willen nu aan tafel gaan zitten met de voorzitter van de raad van bestuur van de bank, Jef Van In, de sterke man van AXA in België. ‘We convoceren hem om met ons in gesprek te gaan. Tot nu worden we telkens aan het lijntje en voor aap gehouden. Als opnieuw niemand ons wil inlichten, gaan we ons beraden over andere acties.’ Over de aard daarvan wil Leys niets kwijt.