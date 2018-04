Personeel Belfius krijgt loonbonus

De bonus, die losstaat van de eventuele beursgang van de bank, wordt mogelijk ook de komende jaren uitbetaald.

De staatsbank Belfius houdt volgende week woensdag haar algemene vergadering. Met de federale overheid als enige aandeelhouder is dat normaal een formaliteit. Toch staat er deze keer een punt op de agenda dat op bijzondere aandacht zal kunnen rekenen: het voorstel om de vergoeding voor de niet-uitvoerende bestuurders van de instelling, onder wie voorzitter Jos Clijsters, met 10 procent op te trekken.

Eerder deze maand raakte al bekend dat de regering-Michel er niet happig op is dat voorstel goed te keuren. Het is dan ook de verwachting dat de staat het punt volgende week zal wegstemmen.

Ook de drie vakbonden zijn tegen, lieten ze vrijdag weten, onder meer via een in de bank verspreid pamflet. Ze nemen het niet dat de opslag op tafel ligt, terwijl het personeel moest inleveren en er bovendien nieuwe inspanningen worden gevraagd. 'De raad van bestuur vindt dat er nog bijkomende inspanningen dienen te worden geleverd om de loonkost nog verder te laten dalen', aldus de vakbonden. Ze hekelen ook dat er voor 2019 geen winstdeelname is voor de werknemers. 'Wraakroepend, schandalig en hebberig', noemen ze de kwestie.

Woordvoerster Ulrike Pommée van Belfius weerlegt dat de raad van bestuur een dergelijke beslissing nam. Ze wijst er ook op dat de bank heel wat inspanningen doet voor haar personeel en dat Belfius de enige bank is waar het aantal werknemers in stijgende lijn gaat.

Loonbonus

Belfius zegt ook dat helemaal niet vaststaat dat er volgend jaar geen extra premie in zit voor het personeel. De bank gaf onlangs intern aan dat ze bereid is te praten over een verlenging van de bestaande loonbonusregeling, in het kader van de onderhandelingen over het loonbeleid.

De huidige regeling voorzag in een mogelijke bonus gedurende drie jaar, onder drie voorwaarden: goede resultaten, geen juridische procedures van de vakbonden en een goedkeuring door de algemene vergadering van het dividend voor de staat.

Omwille van de tweede voorwaarde was er vorig jaar geen bonus, maar daarvoor wel. En normaal gezien dit jaar opnieuw. 'Onder voorbehoud van de goedkeuring van het dividend door de algemene vergadering, krijgt het personeel op 1 oktober 2018 een bruto loonbonus over 2017 van 1.250 euro per persoon', zegt Pommée. Netto zal dat bedrag niet zoveel lager liggen omdat er weinig wordt afgehouden.

Die bonus, die helemaal losstaat van een eventuele beursgang van Belfius, geldt voor alle personeelsleden van de bank - voor de verzekeringstak van de groep is er een andere regeling - met uitzondering van de topkaderleden. Die zijn met ongeveer 150.

Over de voorgestelde opslag voor de bestuurders spreekt de woordvoerster zich niet uit. 'Dat is niet aan ons om daarover verklaringen af te leggen. Het is de aandeelhouder die de beslissing neemt.'

Actie

De algemene vergadering zal ook gepaard gaan met een actie aan de bank van het platform 'Belfius is van ons' en enkele gemeenten die zich kanten tegen de plannen voor een gedeeltelijke privatisering van het bedrijf.