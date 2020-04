'Personeel een week op drie naar kantoor'

Het is indrukwekkend wat je allemaal vanop afstand kan doen, maar duizenden mensen heel de tijd laten telewerken is niet ideaal, vindt BNP Paribas Fortis-CEO Max Jadot. De bank maakt zich op voor een geleidelijke terugkeer naar het kantoor.

In tegenstelling tot veel andere sectoren waren de banken volledig operationeel. Alle taken werden uitgevoerd, alleen gebeurde dat meer telefonisch, digitaal en vanop afstand. Zijn er dan echt geen taken die niet gebeurden? 'Eerlijk, nee. Het betaalverkeer werkt, we steunen de economie met leningen, mensen krijgen advies, de kluizenzalen zijn bereikbaar, bankkaarten worden verdeeld, geldautomaten worden bijgevuld en we hebben grote obligatieuitgiftes in de markt gezet', zegt Max Jadot, de CEO van 's lands grootste bank BNP Paribas Fortis.

Dat de banken blijven draaien komt omdat eerder zwaar is ingezet op de digitalisering van de dienstverlening en omdat er al veel telewerk gebeurde. Nu werd dat opgeschaald voor 7.000 werknemers.

Dat telewerken gebeurt met een hoge productiviteit, zegt Jadot. 'Het is indrukwekkend wat je vanop afstand kan doen.' De klantencontacten via videoconferentie gingen maal zeven tussen februari en maart. Toch wil de bankier terug naar een genormaliseerde werking. 'Telewerk is goed, maar niet voor 100 procent voor duizenden mensen tegelijk.'

Sociale wezens

We moeten de moed hebben om geleidelijk terug te keren. Max Jadot CEO BNP Paribas Fortis

'Ik voel dat er ook een wil is om terug te keren naar fysiek en sociaal contact, betrokkenheid en meer efficiëntie door samen te zijn, want mensen zijn sociale wezens. Op sommige momenten moet je fysiek gaan samenzitten in een team met managers die aanmoedigen en leiding kunnen geven', zegt Jadot. 'We moeten de moed hebben om geleidelijk terug te keren. Volgens de regels van de overheid en in overleg met de sociale partners.'

BNP Paribas Fortis wacht met spanning de beslissingen van de overheden af, maar heeft al een eigen plan uitgewerkt. Dat komt erop neer dat het personeel van de grote zetels in Brussel (5.500 vte's) in drie groepen wordt verdeeld die een week op de drie naar kantoor komen en de andere thuis werken. Jadot hoopt dat vanaf 18 mei te kunnen invoeren.

Een week op de drie op kantoor wordt dan de regel, behalve voor mensen met specifieke problemen of voor wie er fysiek of psychologisch nog niet toe in staat is. 'We zullen onze mensen wel veel begeleiden en geruststellen, want er is wat vrees om terug te komen.'

Jadot wil een veilige omgeving creëren en social distancing mogelijk maken door met minder personeel tegelijk aanwezig te zijn en glijdende uren in te voeren. In de kantoren, die ook in de namiddag openen voor advies op afspraak, komt er meer plexiglas

Mondmasker

125.000 Mondmaskers BNP Paribas Fortis legde jaren geleden een stock handgel en mondmaskers aan en kon al 125.000 mondmaskers doneren aan ziekenhuizen en de civiele bescherming.

De bank zal ook beschermend materiaal aanbieden: alcoholgel en drie of vier mondmaskers per dag. Die heeft de bank in voorraad dankzij vooruitziende risico-inschatters. 'In onze continuïteitsplannen zit al lang een scenario voor een pandemie. We hebben dat altijd als een theoretisch risico beschouwd, maar we hebben een tiental jaar geleden toch een strategische voorraad handgel, handschoenen en chirurgische mondmaskers aangelegd. Zo hebben we al 125.000 mondmaskers aan ziekenhuizen en de civiele bescherming kunnen doneren.'