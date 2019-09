'Personeel is opgelucht én ongerust'

Geen vakbondsvlaggen of brandende banden aan de hoofdzetel van KBC. Het personeel is ongerust omdat nog onduidelijk is wie moet vertrekken, maar voor de rest is het 'business as usual'.

Bankiers zijn geen staalarbeiders. Aan de hoofdzetel van KBC aan de Havenlaan doet alleen de aanwezigheid van cameraploegen vermoeden dat er woensdagochtend een zware sanering aangekondigd is. Het personeel is aan de slag gegaan, zoals op een normale dag. De vakbonden voeren geen actie, zoals bij ING België drie jaar geleden het geval was.

'In dit huis wordt gewoonlijk nogal pragmatisch gereageerd', zegt Dirk De Backere, hoofdafgevaardigde van ACV Puls, de belangrijkste vakbond. 'Bij het personeel heerst een combinatie van opluchting en ongerustheid. Opluchting omdat de directie geen draconische maatregelen aankondigde. De voorbije dagen circuleerden de wildste geruchten. Dit is echter geen ING-scenario.'

In dit huis wordt doorgaans pragmatisch gereageerd op dit soort aankondigingen Dirk De Backere Hoofdafgevaardigde ACV Puls

'Maar er is ook ongerustheid, omdat nog niet duidelijk is wat de gevolgen zijn per afdeling. We gaan ervan uit dat KBC de sociale tradities van dit bedrijf zal respecteren en voor een geleidelijke weg zal kiezen.'

Werkdruk

Bij ING België verdween ongeveer 1 op de 3 jobs, bij KBC België gaat het om minder dan 1 op de 10. 'Die berekening klopt, maar sta mij toe om daar niet blij mee te zijn', zegt De Backere. De bonden maken zich niet alleen zorgen om de vertrekkers, maar ook om de overblijvers. 'Wat zal dit betekenen voor de werkdruk?'

'Veel medewerkers hebben geen boodschap aan het feit dat er geen naakte ontslagen vallen, maar ze willen weten wat er met hun job gaat gebeuren', zegt Jan Van Steenwinckel (ABVV): 'De vraag is nu hoe dat organisatorisch gepland zal worden. Voor het kantorennet spreekt men over een reductie van 370 medewerkers. Dat is niet niets. Hoe gaan de mensen dat kunnen bolwerken?

Het geduld van de werknemers zal wellicht op de proef gesteld worden. 'De individuele geïmpacteerde medewerkers werden momenteel slechts in beperkte mate geïdentificeerd', zegt KBC.

'In veel gevallen moeten projecten eerst worden uitgevoerd en pas op dat moment wordt de impact op individuele medewerkers duidelijk. Dit zal over de komende maanden en jaren worden gespreid.'

Schermvullende weergave Business as usual op de hoofdzetel van KBC ©BELGA

Topwinst versus banenverlies

Vanuit linkse politieke hoek werd meteen gewezen op de recordwinsten van KBC en de redding door de overheid tijdens de bankencrisis. KBC heeft overigens alle staatssteun netjes terugbetaald. 'De banken danken duizenden mensen af om hun winsten van honderden miljoenen te verzekeren', reageerde SP.A-voorzitter John Crombez.

Zoals bijna altijd bij externe kritiek, worden bij KBC dan de rangen gesloten. De identificatie met het bedrijf is bij 'Team Blue' groter dan bij andere grote banken, zo wordt vaak gezegd.