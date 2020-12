Peter Adams nieuwe CEO ING België

De 44-jarige Peter Adams volgt interim-CEO Hans De Munck op als topman van de Belgische grootbank ING.

De wissel aan de top van ING België komt er nadat topman Erik Van Den Eynden afgelopen zomer zijn vertrek bij de bank had aangekondigd. Sinds oktober werd de bank tijdelijk geleid door financieel directeur Hans De Munck.

Peter Adams, die bij de consultant Boston Consulting Group werkte, zal begin januari de fakkel overnemen van De Munck. Die wordt weer financieel directeur van de bank.

De 44-jarige Peter Adams was sinds eind jaren '90 aan de slag bij Boston Consulting en leidde er als managing director de Europese afdeling People and Organisation. In die functie adviseerde hij financiële instellingen over hoe ze hun distributiemodel moesten organiseren en hoe ze zich digitaal moesten transformeren.

De coronacrisis dwingt banken nog meer dan voorheen te herstructureren. Peter Adams Nieuwe topman ING België, eerder deze lente in De Tijd.

Vooral dat laatste wordt met de dag belangrijker nu klanten steeds meer met de smartphone bankieren en een bezoek aan het klassieke bankkantoor overslaan. In combinatie met de golf kredietverliezen die de sector de komende maanden dreigt te overspoelen, zal dat banken dwingen om nog meer sneller dan voorheen te herstructureren, zei Adams vorige lente nog in een interview met De Tijd.

Moeilijke IT-erfenis

Bij ING België, dat eerder deze week nog aankondigde extra kantoren te sluiten, zal Adams alvast genoeg werk op de plank hebben. Het digitale vernieuwingsproject dat Ralph Hamers, de voormalige topman van moedergroep ING, vier jaar geleden doorvoerde bij de bank, is ondanks alle poeha errond nauwelijks op gang gekomen.

ING probeerde de bankactiviteiten in België en Nederland volledig samen te voegen. Maar dat lukte niet door tegenstand van de Nationale Bank en juridische en culturele verschillen tussen de Belgische en Nederlandse bankplatformen. Daardoor ziet ING België zich nu verplicht een digitale inhaalrace te lopen met andere grootbanken zoals KBC en Belfius, die wel kunnen uitpakken met uitgebreide mobiele apps.

Witwascontroles

Daarnaast zijn er nog de witwasbesognes. Sinds ING twee jaar terug een monsterschikking trof in een aantal witwasaffaires -gisteren raakte nog bekend dat ex-CEO Hamers daar strafrechtelijk voor vervolgd zou worden - is het alle hens aan dek om de interne controlemechanismes van de bank bij te schaven.

Ook in België, waar KYC of 'know your customer', de reglementering die bepaalt dat banken hun klanten en de herkomst van hun vermogen moeten kennen, topprioriteit is. ING België moet daar vaart mee maken, want de Nationale Bank van België stelde in een audit meerdere pijnpunten vast in het antiwitwasbeleid van de bank.

468 miljoen euro ING België zette in de eerste negen maanden al drie keer meer opzij voor kredietverliezen dan in dezelfde periode vorig jaar.

En dan is er nog de coronacrisis, die banken treft op een moment dat de historisch lage rente hun klassieke verdienmodel onderuit haalt. Ook ING België voelde de voorbije maanden duidelijk de impact van de crisis. Over de eerste negen maanden zette de bank 468 miljoen euro opzij om niet of laattijdig terugbetaalde kredieten te kunnen opvangen. Dat is bijna drie keer zoveel als over de eerste negen maanden van vorig jaar. In dezelfde periode kon ING België nog een winst voorleggen van 127 miljoen euro. Dat is bijna driekwart minder dan de winst over de eerste negen maanden van 2019