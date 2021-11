Phishing-slachtoffers bundelen krachten tegen Argenta

Een nieuwe collectieve actie van Argenta-klanten die het slachtoffer van phishing werden, wakkert de discussie over de houding van de Belgische banken bij internetfraude aan.

Zowat dertig klanten van Argenta die zeggen bestolen te zijn door phishers stappen samen naar de rechter om te eisen dat de Antwerpse spaarbank hun schade vergoedt. Phishers zijn oplichters die via misleidende berichten financiële gegevens stelen.

De gedupeerde klanten stellen dat ze samen voor 600.000 euro werden bestolen. Dat bedrag willen ze recupereren bij hun bank, maar die geeft niet thuis. Volgens de bestolen klanten zegt Argenta dat het volledig hun fout is en dat sprake is van grove nalatigheid. Volgens die redenering hebben de klanten bewust hun geld overgemaakt aan de phishers. In dat scenario is de bank wettelijk niet aansprakelijk en moet het geld niet worden teruggestort.

Argenta wil wel met de klanten in gesprek gaan, maar op individuele basis. 'Als vergunde kredietinstelling is Argenta onderworpen aan strenge vertrouwelijkheidsverplichtingen tegenover zijn klanten,' zegt de bank in een reactie. Daarom kan het alleen spreken met de klanten zelf of met vertegenwoordigers die uitdrukkelijk door hen werden aangesteld.

De gedupeerde klanten dagvaarden Argenta en eisen voor de rechter dat de bank hun schade alsnog vergoedt. Tijdens een symbolische actie werd de dagvaarding donderdagmiddag overgemaakt aan het hoofdkantoor van Argenta in Antwerpen. Volgens de initiatiefnemers gaat het om de eerste groepsvordering ooit tegen een bank in België.

In een reactie zegt Argenta zijn volledige medewerking te verlenen. De bank zegt dat ze al in september op de hoogte was gebracht over een mogelijke groepsvordering en stelt dat ze daarover in overleg wilde gaan. 'Argenta vroeg een minimum aan informatie, zoals de identiteit van de klanten. Helaas kregen we die informatie tot vandaag niet.' De dagvaarding die donderdag werd overhandigd bevat wel de nodige informatie om een 'constructief gesprek' aan te gaan, klinkt het.

Spoofing

De klanten vinden dat ook Argenta steken liet vallen en dat de bank hen niet op tijd verwittigde over nieuwe fraudetechnieken. 'We zijn erin getrapt nadat we een mail van Argenta hadden ontvangen waarin stond dat we onze digipas moesten vervangen', zeggen Hedwig en Josée, twee klanten die samen met andere gedupeerden naar de rechter stappen.

Schermvullende weergave ©BELGA

'Nadat we hadden doorgeklikt werden we gebeld door het telefoonnummer van de bank. Een medewerker waarschuwde ons dat verdachte transacties waren vastgesteld, maar dat we ons geld nog konden veiligstellen door het naar een andere rekening over te sluizen die de bank had klaarstaan. In totaal zijn we 25.000 euro kwijtgespeeld. Achteraf bleken we een van de eerste slachtoffers van spoofing, waarbij criminelen hun telefoonnummer vervangen door dat van de bank. Zelfs onze lokale kantoorhouder had toen nog nooit gehoord van die praktijk. Hoe kan men dan zeggen dat we ons bewust hebben laten misleiden?'

Zelfs onze lokale kantoorhouder had nog nooit gehoord van spoofing. Hoe kan men dan zeggen dat we ons bewust hebben laten misleiden?

De actie van de Argenta-klanten wakkert de discussie aan over de houding van de Belgische banken tegenover internetfraude. Ombudsfin, de ombudsdienst voor financiële diensten, merkte al op dat banken niet altijd hun verplichtingen nakomen om klanten terug te betalen als die het slachtoffer worden van internetfraude.

Uitputtingsstrijd

Een wet uit 2018 bepaalt dat banken aansprakelijk zijn voor het geld dat via frauduleuze transacties wordt gestolen. Maar dat geldt niet als de bank grove nalatigheid heeft vastgesteld bij de klant. Ombudsfin stelde vorig jaar vast dat sommige banken het via hun algemene voorwaarden klanten moeilijk maken om te bewijzen dat geen sprake was van grove nalatigheid.

Argenta is niet de enige bank die voor de rechter wordt gedaagd door slachtoffers van phishing. Eerder dit jaar werd KBC in twee rechtszaken veroordeeld om in totaal ruim 32.000 euro terug te betalen aan getroffen klanten. In één zaak werd niet geoordeeld of sprake was van grove nalatigheid, maar besliste de rechter dat het phishing-slachtoffer de fraude niet had kunnen opmerken.