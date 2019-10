Piepkleine Gentse vermogensbeheerder wordt grote slokop in Nederland

Saffelberg, het investeringsvehikel van ondernemer Jos Sluys, was al een tijd op zoek naar overnameprooien in de wereld van het vermogensbeheer, valt in de sector te horen.

Door in een klap vijf Nederlandse vermogensbeheerders over te nemen groeit het piepkleine en relatief onbekende Gentse Capital Coach uit tot een speler van formaat in de sector. Om die kwantumsprong te financieren klopt de groep aan bij investeerder Jos Sluys.

Met naar eigen zeggen een goede 80 miljoen euro aan klantentegoeden onder zijn hoede is het Gentse Capital Coach allesbehalve een grote speler onder de vermogensbeheerders. Maar net die piepkleine speler blijkt een grote slokop in de fusie- en overnamegolf die al een tijdje in de sector bezig is.

De Nederlandse krant Het Financieele Dagblad meldde donderdag dat Capital Coach, waarvan de hoofdzetel in Luxemburg ligt, recentelijk de hand wist te leggen op vijf lokale vermogensbeheerders. De vijf - Auréus, Attent, Boer & Olij en twee spelers waarvan de naam nog niet bekend is omdat de deal nog niet definitief rond is - worden ondergebracht in een nieuw vehikel dat Auréus zal heten. Zo ontstaat een Nederlandse speler van formaat, die met een beheerd vermogen van 1,2 miljard euro net onder de grootste private banks en vermogensbeheerders van het land komt te staan.

De ambities reiken nog verder, zegt Matthias Vandermeer, die de overnames voor Capital Coach in goede banen moet leiden. ‘We spreken ook over een overname in Luxemburg, maar daar kan ik nu niet meer informatie over geven.’ Vandermeer ontkent wel de geruchten dat de Gentenaars op het punt zouden staan een Belgische speler over te nemen die 1 miljard euro onder beheer heeft.

België te duur

Dat zo’n klein huis zulke ambities heeft, is opmerkelijk. Capital Coach werd 16 jaar geleden opgericht door de voormalige zakenbankiers Marc Monbaliu en Stefaan Festjens. De groep profileert zich als een actieve investeerder in Belgische en Nederlandse kmo's. Via haar Luxemburgse zustervennootschap Licence to Construct is ze ook actief op de vastgoedmarkt in België en het groothertogdom. Capital Coach is ook verzekeringsmakelaar. In de zomer nam het nog de Waregemse speler Callens over.

Dat Capital Coach zijn pijlen op Nederland richt, is niet toevallig, zegt Vandermeer. 'In tegenstelling tot België telt Nederland nog veel kleine vermogensbeheerders. Er zit al lang een fusiegolf aan te komen. Daar wilden we op inspelen. In België zien we minder opportuniteiten. Er zijn hier minder spelers en de markt is ook veel duurder.'

Jos Sluys

Hoeveel Capital Coach voor de Nederlandse groei betaalt, is niet bekend. ‘We betalen een marktconforme prijs', zegt Vandermeer. ‘De markt is wel vrij goedkoop. Het is interessanter overnames te doen dan zelf teams samen te stellen die de eigen groei moeten aanzwengelen.’ Om de deal te financieren klopt Capital Coach aan bij een oude bekende: IT-ondernemer en investeerder Jos Sluys. Via zijn familiale vehikel Saffelberg was de vroegere topman van het softwarebedrijf Arinso jarenlang aandeelhouder van Capital Coach.

Sluys stapte begin dit jaar weliswaar uit het kapitaal, maar stond volgens Vandermeer wel nog in voor de financiering van de Nederlandse expansie. Bij Saffelberg valt te horen dat het vehikel in bepaalde dossiers nog als financier kan optreden. 'Hij heeft ons louter financieel bijgestaan. Hij zit niet meer in het aandeelhouderschap of in de raad van bestuur', benadrukt Vandermeer. 'De oprichters Marc Monbaliu en Stefaan Festjens blijven de enige aandeelhouders.'