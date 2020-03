Pierre Crevits in polepositie als Dexia-topman

Pierre Crevits is een macro-statisticus en leidt het secretariaat van de Nationale Bank. Bij het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR) zit hij het wetenschappelijk comité voor de overheidsrekeningen voor. Hij zit al jaren in de stuurgroep die de evoluties bij Dexia namens de federale overheid opvolgt. In die hoedanigheid kent hij het dossier goed. Crevits is van dichtbij betrokken bij alle onderhandelingen tussen Belgen en Fransen over de restbank.

Het is niet omdat de regering in lopende zaken is, dat Dexia in lopende zaken is.

De aanduiding van een opvolger voor de naar Unicredit vertrokken topman Wouter Devriendt, sleept al een tijdje aan. Voor een regering in lopende zaken en dus met beperkte bevoegdheden is de benoeming van een topbankier geen evidente zaak. ‘Maar in het belang van Dexia konden we niet meer wachten. Het is niet omdat de regering in lopende zaken is, dat Dexia in lopende zaken is’, zegt een regeringsbron.