Piqueur in beroep tegen miljoenenfactuur Optima

De Gentse rechtbank van eerste aanleg had een kleine twee weken geleden beslist dat de persoonlijke garantiestelling van 20 miljoen euro die Piqueur drieëneenhalf jaar geleden deed voor Optima, wel degelijk geldig is. Daardoor moet de voormalige topman dat bedrag overmaken aan de curatoren van de intussen failliete bank.

Video-opname

Een video-opname die de NBB in 2014 maakte waarin Piqueur de garantiestelling van 20 miljoen euro aanvaardt, zou aantonen dat het geld niet van toepassing zou zijn bij een faillissement. De verdediging stelde dat zijn verbintenis vervangen zou zijn door een een pandovereenkomst of beperkt zou zijn in de tijd.

De rechtbank wees dat af en verwees naar een brief die Piqueur in december 2014 schreef naar de andere bestuurders van Optima Bank. 'Als de heer Piqueur niettegenstaande hetgeen hij zelf heeft geschreven, toch de mening was toegedaan dat de pandovereenkomst zijn persoonlijke verbintenis vervangt, dan zou hij consequent zijn geweest door de vergoeding van 300.000,00 euro voor het stellen en aanhouden van de borgstelling van 20 miljoen euro over verscheidene jaren niet te aanvaarden', motiveerde de rechtbank.