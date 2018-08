Piqueur verliest beheer over zijn goederen

De beslissing dateert van vorige week, maar raakte vandaag bekend door de publicatie ervan in het Staatsblad. De voorzitter van de rechtbank van koophandel in Gent heeft Jeroen en Ruben Piqueur het beheer van hun goederen ontnomen . De Gentse advocate Mieke Verplancke is aangeduid als voorlopig bewindvoerder.

Failliet

Optima, dat zich toelegde op persoonlijke financiële planning voor vermogende particulieren en op vastgoedontwikkeling, ging in juni 2016 over de kop nadat de Nationale Bank de banklicentie van Optima Bank had ingetrokken omdat ze onregelmatigheden in het beheer had vastgesteld.