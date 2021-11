Politieke druk doet Hongaarse bestuurder KBC opstappen

De Hongaarse Júlia Király neemt ontslag uit de raad van bestuur van KBC Group. Volgens enkele Hongaarse kranten gebeurt dat na dreigementen van de regering in Boedapest.

Volgens de krantenberichten heeft de regering van premier Viktor Orbán 'bedreigende' boodschappen gestuurd naar de top van KBC, nadat Júlia Király haar steun had uitgesproken voor Péter Márky-Zay, de econoom en politicus die door de verenigde oppositie in Hongarije naar voor is geschoven om het in de parlementsverkiezingen volgend jaar op te nemen tegen Orbán.

Op 10 oktober sprak Király op een meeting van oppositiekandidaat Péter Márky-Zay. Op 17 oktober won Márky-Zay, de burgemeester van een middelgrote stad in het midden van het land, de voorverkiezingen van de verzamelde oppositie overtuigend. Er wordt hem een redelijke kans toegedicht om in de parlementsverkiezingen de uiterst conservatieve Orbán te verslaan.

KBC is in Hongarije actief met K&H Bank die in het land 204 kantoren heeft, 3.700 medewerkers telt en een marktaandeel heeft van zowat 12 procent. Met K&H Insurance verkoopt KBC er ook verzekeringen.

Persoonlijke redenen

De Belgische bankgroep zegt maandag in een persbericht dat Júlia Király heeft laten weten 'om persoonlijke redenen' haar mandaat als bestuurder te willen neerleggen. De woordvoerster van KBC wilde dinsdag niet ingaan op de vraag of politieke druk vanuit Hongarije op de bank of op Király aan de basis ligt van haar terugtreden.

Ze beklemtoonde wel dat KBC met K&H , als een belangrijke speler op de Hongaarse bank- en verzekeringsmarkt, de economie in dat land ten volle blijft ondersteunen, zodat ze dat ook gedaan heeft tijdens de coronacrisis.

Király trad in 2013 als onafhankelijk bestuurder toe tot de raad van bestuur van de KBC Group. Ze was ook lid van het auditcomité en het remuneratiecomité van de raad.

Links-liberaal

Király is een bekende figuur in de Hongaarse financiële wereld. De econome werkte bij verschillende overheidsdiensten, was onder meer voorzitter van de Post- en Spaarbank in het land en was van 2007 tot 2013 vicegouverneur van de Magyar Nemzeti Bank, de Hongaarse centrale bank,