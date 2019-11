'Praten over ons aantal bankkantoren is niet meer relevant'

Drie jaar nadat ING België de banksector choqueerde met een loodzware herstructurering toont topman Erik Van Den Eynden zich tevreden over waar zijn groep nu staat. ‘Maar in dit klimaat zullen we voortdurend moeten blijven transformeren.’

De lage rente, klanten die steeds meer met de smartphone bankieren, nieuwe spelers in financiële technologie en strengere toezichthouders. Of het nu KBC-topman Johan Thijs was, BNP Paribas Fortis-CEO Max Jadot of Crelan-baas Philippe Voisin, iedere Belgische bankentopper had steevast die argumenten op de debatfiche staan toen ze recent de herstructurerings- of overnameplannen voor hun bank aankondigden.

Drie jaar geleden haalde ING België krek dezelfde punten aan om duidelijk te maken waarom de groep radicaal moest ingrijpen in ondermeer haar personeelsbestand en haar kantoornetwerk. Het oorspronkelijke reorganisatieplan moet tegen 2021 klaar zijn. Maar de uitdagingen zijn er niet minder op geworden. Staat er een nieuw project in de steigers? Eric Van Den Eynden, de topman van ING België , laat er geen twijfel over bestaan. 'We komen niet met een nieuw groot plan', zegt hij. ‘De transformatie die we drie jaar terug hebben aangekondigd kwam als een schok, waarbij meteen duidelijk werd dat we als bank niet meer in een rustige omgeving werken. Die mindset hebben we nu ingebouwd in ons bedrijfsmodel. We werken veel flexibeler om die voortdurende aanpassingen te kunnen doorvoeren. Dat is ook nodig, want vanaf nu moeten we voortdurend transformeren.’

Is de recente beslissing van ING België om volgend jaar een bijkomende 22 kantoren te sluiten daar een voorbeeld van?

Van Den Eynden: ‘De discussie over het aantal kantoren is eigenlijk irrelevant. ING België telt 3.500 bankiers die het terrein opgaan om onze klanten te bedienen. Daarnaast zijn er nog eens 1.500 mensen dievan 8 uur ’s ochtends tot 22 uur ’s avonds telefonisch bereikbaar zijn. We hebben dus 5.000 mensen die ervoor moeten zorgen dat onze klanten goed worden geholpen. Ik ben meer geïnteresseerd in dat aantal mensen dan in het aantal bakstenen. We zijn hier in Brussel elf kantoren aan het fuseren. Sommige van die vestigingen liggen op amper 1.500 meter van elkaar. Als ik de organisatie kan optimaliseren, dan zal ik dat niet laten.’

Als het renteklimaat nog lang even guur blijft als vandaag kan dat mogelijk worden uitgebreid naar alle zakelijke klanten. Erik Van Den Eynden Topman ING België

‘Maar de realiteit is dat klanten in zeker 20 procent van de gevallen naar een kantoor moeten gaan om zaken uit te voeren die niemand leuk vind. Een adreswijzing doorvoeren, bijvoorbeeld. Voor zoiets wil niemand de baan op. Wij willen ons net zo organiseren dat dergelijke zaken helemaal online of telefonisch kunnen gebeuren.’

Net om die service te verbeteren wil KBC een project rond zondagswerk bij de bank lanceren. Is ING België daar ook mee bezig?

Van Den Eynden: ‘We hebben het thema nog niet formeel besproken en er zijn geen concrete plannen rond. Maar zondagswerk heeft volgens mij wel een plaats in ons toekomstige businessmodel. Tijdens de werkweek registreren we 1,4 miljoen digitale interacties per dag, maar in het weekend zijn dat er ook nog altijd enkele honderdduizenden. En nu moet ik op zondag tegen die mensen vertellen dat ze dan niet kunnen optimaal bankieren. Terwijl diezelfde mensen zondag wel verder kunnen shoppen bij onlinewinkels als Bol.com of Coolblue. Als ik straks tegen nieuwe mobiele banken zoals N26 of Revolut moet vechten, dan zou toch graag over dezelfde flexibiliteit beschikken.’

Meer banken rekenen hun grote klanten al een negatieve rente aan op hun deposito’s om zo de inkomsten op peil te houden. In Duitsland doet al een vijfde van de banken dat ook bij particuliere klanten.