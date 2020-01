Private bank Puilaetco Dewaay dropt achternaam

De naam Dewaay, ooit een reus in de Brusselse beurswereld, verdwijnt na 94 jaar. De private bank Puilaetco Dewaay vereenvoudigt zijn merknaam in woelige tijden voor de sector.

Puilaetco Dewaay, met 10 miljard euro geld onder beheer en 250 werknemers een van de grotere private banken in ons land, kondigde donderdag een grondige rebranding aan een gaat voortaan als Puilaetco door het leven.

De herlancering maakt deel uit van een grotere oefening waarbij ook KBL European Private Bankers, de Luxemburgse groep boven Puilaetco Dewaay, van naam verandert. KBL European Private Bankers, dat in handen is van het Qatarese fonds Precision Capital, zal voortaan Quintet Private Bank heten.

Dewaay werd in 1926 opgericht in Brussel en groeide uit tot een van de grootste beurshuizen van het land.

Als gevolg van die vernieuwingsoperatie verdwijnt een iconische naam uit de Belgische beursgeschiedenis. Dewaay werd in 1926 opgericht in Brussel en groeide uit tot een van de grootste beurshuizen van het land. In 2005 werd de groep, die intussen was verveld tot een bank voor welstellende klanten, overgenomen door KBL European Private Bankers, dat toen nog in handen was van KBC. Een jaar daarvoor had KBL European Private Bankers al Puilaetco opgeslokt.

Turbulente markt

Puilaetco vereenvoudigt zijn merknaam op een moment dat de privatebankingsector het lastig heeft. De aanhoudend lage rente, de steeds snellere digitalisering en de strengere regelgeving wegen op de resultaten en dwingen veel spelers om in de kosten te snijden. Net voor kerst werd nog bekend dat het Nederlandse ABN AMRO een op de vijf banen wil schrappen in Belgiƫ.

264.000 Nettowinst In 2018 haalde Puilaetco Dewaay een nettowinst van amper 264.000 euro tegen 9 miljoen in 2017.

Ook bij Puilaetco Dewaay, dat met Ludivine Pilate in juni een nieuwe CEO kreeg, vertrokken vorig jaar een tiental mensen. Maar volgens een woordvoerster betekent dat niet dat de bank volop aan het reorganiseren is. 'Het is geen herstructurering. We hebben een nieuwe strategie uitgestippeld die Puilaetco klantgerichter en digitaler moet maken. De mensen die vertrokken waren niet 'fit for a future proof organisation', ze pasten niet in het nieuwe profiel dat we voor ogen hebben. Maar we werven ook nieuwe mensen aan. Tussen september en december zijn er 13 mensen bij gekomen, dit jaar hopen we nog een tiental mensen aan te trekken.'