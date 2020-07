Private bank Puilaetco gaat Europees spelen

Puilaetco-moeder Quintet, in handen van het Qatarese fonds Precision Capital, timmert al een tijd aan haar positie op de Europese markt voor bankdiensten voor vermogende klanten. Quintets vroegere merknaam, KBL European Private Bankers, ging in januari de deur uit. Nu gaat de groep, die actief is in zeven landen in Europa, haar structuur flink vereenvoudigen.