Private bank Société Générale België te koop

De Franse bankreus Société Générale heeft zijn Belgische private-bankinactiviteiten in de etalage gezet. Dat vernam De Tijd van meerdere bronnen. Sectorgenoten cirkelen rond het dossier.

Het verkoopproces zit nog in een beginfase. In de wandelgangen circuleren evenwel al de namen van een reeks potentiële overnamekandidaten: Degroof Petercam, KBL Puilaetco, Indosuez (Crédit Agricole) of nog Banque Transatlantique (Crédit Mutuel). De grootbanken zouden hebben gepast.

Een consolidatie bij de kleinere private banken en vermogensbeheerders wordt al langer voorspeld, in België en in Europa. Terwijl de lage rente aan de winstmarges knaagt, verplicht nieuwe regelgeving zoals MiFID 2 de hele sector tot zware IT- en juridische inspanningen. Dat is vooral voor de kleine en middelgrote spelers zwaar om dragen.

Société Générale is sinds 2001 actief in vermogensbeheer in ons land. De Franse bankreus legde toen voor 78,3 miljoen euro de hand op Bank De Maertelaere, een alombekende vermogensbank uit het Gentse. Na de overname veranderde de naam van de bank in SG Bank De Martelaere en vervolgens in Société Générale Private Banking België.

Acht kantoren

De vermogensbank heeft acht kantoren in ons land (Gent, Antwerpen, Brugge, Brussel, Doornik, Hasselt, Kortrijk, Luik) en beheerde volgens de meest recente gegevens (eind 2016) 9 miljard euro aan vermogen. Ter vergelijking: de middelgrote Belgische speler Degroof Petercam had eind vorig jaar 55 miljard euro onder beheer. De ganse private bankingtak van Société Générale, die in elf landen actief is, zit aan 234 miljard euro.