Private banker gaat nieuwe ethische bank NewB leiden

De opstartende bank NewB heeft een nieuwe CEO gevonden. Thierry Smets stond zes jaar aan het hoofd van de private bank Puilaetco. Dit jaar nog krijgen de eerste klanten een bankrekening.

Een jaar geleden gaf NewB de aftrap voor een kapitaalronde van 30 miljoen euro, nodig voor het binnenhalen van een banklicentie. Na een desastreuze start haalde NewB in een verrassende sprint 35 miljoen euro op. De bankvergunning volgde begin dit jaar, bijna 9 jaar nadat in de nasleep van de financiële crisis een alternatief werd gezocht voor de klassieke banken.

35 miljoen Kapitaalronde Na een moeizaam begin haalde NewB vorig jaar toch 35 miljoen euro op.

NewB is nog niet actief. Onder andere door corona werd de opstart een half jaar opgeschoven. Maar de komende weken worden door insiders rekeningen en procedures getest. Nog voor het einde van het jaar zullen de eerste coöperanten een rekening kunnen openen.

'Dat gebeurt stapsgewijs. We kunnen niet iedereen tegelijk toelaten, want we willen iedereen een goede dienstverlening garanderen', zegt woordvoerster Sigrid Gulix. 'Begin volgend jaar zullen we de deuren voor iedereen opengooien.'

Schermvullende weergave NewB organiseerde vorig jaar roadshows om zijn project bekend te maken in alle uithoeken van het land. ©ID / Patrick De Roo

Dat opengooien is vooral virtueel. NewB heeft geen eigen kantoren en zal vanop afstand werken, telefonisch en via webbanking en een app. Transacties bevestigen kan met de smartphone of met een speciale digipass met ingebouwde camera om codes in te scannen.

Om te betalen pioniert NewB met een voor België nieuwe kaart die Bancontact en Visa Debit combineert. Met Visa Debit kan je in zeer veel handelszaken wereldwijd en online betalen. Niet op krediet, maar met een contante afrekening. De kaarten zullen pas begin volgend jaar beschikbaar zijn, iets later dan de eerste rekeningen.

NewB wordt in de sector met interesse gevolgd. 'Het is een innovatie zoals andere neobanken. NewB zal zeer klassieke producten verkopen, maar wel digitaal werken', zegt Olivier Gillerot, een partner bij de consultant Bain & Company. 'Een grote troef is het zeer specifieke imago. De klanten zijn echte actieve promotoren van het merk.'

CEO

Als de 116.000 coöperanten eind november instemmen en ook de Nationale Bank het licht op groen zet, kan Smets (57) als nieuwe CEO aantreden ter vervanging van Tom Olinger. Smets stond meer dan zes jaar aan het hoofd van Puilaetco Dewaay Private Bankers (nu Puilaetco) en was er de jaren voordien als directeur verantwoordelijk voor de back-office, IT, risico en financiën. De bankier was eerder actief bij KBC Lux, Bank Nagelmackers en de Generale Bank.

Iemand uit een traditionele 'rijkenbank' als topman van een retailbank die het verschil wil maken in duurzaamheid en ethiek kan vreemd lijken. NewB wijst op de maatschappelijke bewogenheid van Smets, die bestuurder is bij het Brusselse ziekenhuis Sint-Jan. Hij is ook medeoprichter van StarTalers, een platform dat vrouwen wil helpen financieel autonomer te worden.

Smets krijgt niet veel vrijheid om de grote lijnen uit te zetten. NewB toetst veel af bij zijn leden. Die spraken zich onlangs uit voor een model van een 'vrije bijdrage' voor de rekeningkosten en een tarifering van geldafhalingen tegen de werkelijke kosten, ruim 70 cent per keer. De spaarrekening zal geen rente opleveren.