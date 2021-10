Privatiseringspoging Italiaanse probleembank mislukt

De Italiaanse regering had aangeklopt bij de grootbank UniCredit, om tegemoet te komen aan de eis van de Europese Commissie dat de probleembank Monte dei Pashi di Siena (MPS), waarin de staat in 2017 voor 5,4 miljard euro een meerderheidsbelang nam van 64 procent, opnieuw wordt geprivatiseerd.

Wissel aan de top

De gesprekken met UniCredit begonnen ruim een jaar geleden. Maar ze werden bemoeilijkt door een wissel aan de top van UniCredit, waar de Fransman Jean-Pierre Mustier als CEO vervangen werd door Andrea Orcel, de man die als zakenbankier in 2007 de overname van ABN AMRO door het trio Fortis - Santander - Royal Bank of Scotland voorstelde. Mustier stapte eind vorig jaar op uit onvrede over de politieke druk die in Italië op UniCredit werd gelegd om MPS te redden.