Problemen met AXA-kaarten nog niet van de baan

Door een menselijke fout werden dinsdag 80.000 bankkaarten van AXA Bank België vervroegd geblokkeerd. Normaal zouden de kaarten pas in december vervallen, maar door de fout konden houders ervan plots niet meer betalen, online winkelen of geld afhalen van de automaat.

AXA Bank België beloofde dinsdag dat de kaarten in de loop van de nacht zouden worden geactiveerd. Maar dat is maar gedeeltelijk gelukt.

Voorlopig kunnen klanten die een van de 80.000 kaarten bezitten - ongeveer een tiende van het totale aantal kaarten bij AXA Bank België - daar wel opnieuw mee betalen in de winkel. Maar wie met kaart en kaartlezer wil thuisbankieren of geld wil afhalen aan een van de AXA-kantoren, zal nog even geduld moeten oefenen. Dat probleem zou pas in de loop van woensdagnamiddag opgelost raken. 'Wellicht is tegen woensdagavond alles in orde', zegt een woordvoerster.