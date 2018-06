Promotie voor saneerder van ING België

Toen ING in de herfst van 2016 besliste een zware herstructurering door te voeren waarbij zo'n 3.000 jobs worden geschrapt, moest Pareyns die moeilijke operatie in goede banen zien te leiden.

In de plaats van Pareyns komt de Nederlander Maarten van Beek, die vandaag al HR-directeur is bij ING in Nederland. Van Beek zal vanaf juli beide functies blijven combineren. belangrijke

Het is de derde belangrijke transfer in de Belgische banksector die vrijdag bekendraakte. Bij Argenta gaat ING-topmanager Inge Ampe aan de slag als commercieel directeur. Zij komt over van ING. En de blockchainspecialist van KBC, Koen Vingerhoets, is onlangs overgestapt naar Belfius.