Proximus en Belfius bundelen krachten tegen techreuzen

Een mobiele bank en telecomabonnementen op maat zijn de eerste stap in de samenwerking.

De telecomoperator Proximus en de staatsbank Belfius, allebei overheidsbedrijven, slaan de handen in elkaar in de strijd tegen de grote Amerikaanse technologiebedrijven. De twee bedrijven stellen elkaar technologische expertise of commerciële aanbiedingen ter beschikking om tot sterkere lokale digitale platformen te komen.

Belfius bouwt tegen het eerste kwartaal van 2021 een digitale bank voor Proximus. Daar kunnen klanten van Proximus dagelijks mobiel bankieren. De bank wordt beheerd door Belfius, maar krijgt een Proximus-kleurtje. Hoe de bank zal heten, is niet duidelijk. Er is contact met de financiële waakhond FSMA over de oprichting ervan.



Proximus belooft speciale telecompromoties op maat van Belfiusklanten. Het gaat om abonnementen voor mobiel internet, of vast, of een pakket. Proximus zal daarvoor doelgroepen aflijnen. ‘Een familie met jonge kinderen heeft een ander aanbod nodig dan een waar de kinderen het huis uit zijn’, stelt Belfius-CEO Marc Raisière.



Concrete doelstellingen leggen Proximus en Belfius zich niet op. Tegen ten laatste eind 2022 moet het project zich wel bewezen hebben, zegt Proximus-CEO Guillaume Boutin.

Zowel Belfius als Proximus is de jongste maanden in zee gegaan met bedrijven die weinig van doen hebben met hun kernactiviteit. Belfius investeerde in de zoekertjessite Immovlan. Proximus sloot akkoorden voor de distributie van onlinekranten en tv-zenders met onder meer de eigenaar van VTM en Het Laatste Nieuws.



Met die uitstapjes wapenen ze zich tegen het moeilijke klimaat in de telecom- en financiële sector. Telecombedrijven als Proximus staan voor enorm investeringen, in onder meer het supersnelle internet via glasvezel en 5G, terwijl de concurrentie niet min is. De banken zien door de ultralage rente hun klassieke verdienmodel onder druk staan.



‘Gewoon telecomoperator zijn volstaat niet meer’, zegt Boutin. ‘Een telefoon-, tv- of internetverbinding leveren wordt gemeengoed. We moeten meerwaarde leveren. We moeten er zijn op de grote momenten: als mensen het ouderlijke huis verlaten, gaan studeren, trouwen, kinderen krijgen. Doen we dat niet, dan doen de grote techreuzen het wel.’



De samenwerking tussen Proximus en Belfius is er een van formaat, meent Bjorn Cumps, professor financiële innovatie van de Vlerick Business School. ‘Dit zie je niet elke dag. Het moet op het allerhoogste niveau klikken voor zoiets lukt.’