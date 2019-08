Qatar vergroot invloed bij Deutsche Bank

Jürg Zeltner, een vertrouweling van de Qatarese koninklijke familie, wordt bestuurder bij Deutsche Bank. Hij is in België vooral bekend als de CEO van de private bank KBL, de moedergroep van Puilaetco Dewaay.

De 52-jarige Zwitser komt niet als onafhankelijke, maar als 'niet-onafhankelijk bestuurder' aan boord, meldt Deutsche Bank. Dat statuut is het gevolg van zijn banden met de heersende Qatarese familie Al-Thani. De Qatarezen zijn via een grootaandeelhouder van Deutsche Bank, met een participatie van 6,1 procent via twee vehikels, en controleren daarnaast KBL European Private Bankers.