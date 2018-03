Raad van State vernietigt Arco-staatswaarborg

De Raad van State schakelde echter het Grondwettelijk Hof in dat op zijn beurt het EU-Hof van Justitie vatte. Europa haalde de staatswaarborg onderuit en dat deed ook het Grondwettelijk Hof intussen. Verplicht, omdat het EU-arrest bindend is . Nu ook de Raad van State dat doet, is de cirkel rond. Het jongste arrest en zijn inhoud werden dan ook algemeen verwacht.

Daarmee komt definitief een einde aan de staatswaarborg die eigenlijk al dood en begraven was. Om toch een regeling te vinden voor de bijna 800.000 Arco-gedupeerden werkte de regering een plan B uit, met een gedeeltelijke tussenkomst door de staat, maar het ziet er naar uit dat ook dat geen genade vindt in de ogen van de Europese Commissie.

Mogelijk komt er dus een plan C, waarbij enkel Belfius (ex-Dexia Bank België) en Beweging.net met geld over de brug komen, eventueel aangevuld met wat nog uit de vereffening van Arco komt. De kans bestaat dat daar de komende dagen meer duidelijkheid over komt, net als over de eventuele beursgang van Belfius.