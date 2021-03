Rabobank.be blaast aftocht uit België

Rabobank.be was kort na zijn komst in 2002 uitgegroeid tot een van de grootste onlinebanken. Maar nu vindt de Nederlandse moedergroep de Belgische poot te duur.

De Nederlandse bank wil na net geen twintig jaar stoppen als online spaarbank in ons land. Of dat gebeurt door een verkoop of door de activiteiten geleidelijk af te bouwen, is nog niet beslist. Voor de klanten is het voorlopig 'business as usual', klinkt het.

Rabobank.be kwam in 2002 naar de Belgische markt en groeide al snel uit tot een van de grootste onlinebanken. Maar de afgelopen jaren kreeg het steeds meer concurrentie van andere prijsbrekers, terwijl de aanhoudend lage rente de zaken nog bemoeilijkte.

228.000 klanten Rabobank.be telde eind vorig jaar 228.000 klanten.

Drie jaar geleden verkocht de bank al haar beleggingsactiviteiten, een jaar later besloot ze te stoppen met het aanbieden van bedrijfsrekeningen. In een mededeling op zijn website laat Rabobank.be nu verstaan dat de Nederlandse moedergroep de intentie heeft om de activiteiten van de online spaarbank in België te beëindigen.

Daarmee volgt Rabobank het voorbeeld van landgenoot ABN AMRO, dat de Belgische spaarmarkt twee jaar terug al de rug toekeerde. Beide banken golden begin jaren 2000 als dé grootste stunters met hoge spaarrentes.

Of de exit van Rabobank zal gebeuren door een verkoop of door een geleidelijke afbouw is nog niet beslist. De bank heeft ook de vakbonden ingelicht over het plan om te stoppen. Het kan nog maanden duren voor duidelijk wordt of het tot een afbouw of een sluiting komt. 'Dat laatste scenario lijkt waarschijnlijker vanwege de marktomstandigheden', zegt woordvoerster Kristel Dodion. 'Op de Rabobank.be-spaarrekeningen staat net geen 7 miljard euro.' De bank telde eind vorig jaar 228.000 klanten.

Business as usual voor de klant

Opvallend: Rabobank.be deelde zijn plannen om te stoppen in België voorlopig alleen mee via een mededeling op de website. Naar de klanten werd tot dusver geen e-mail of brief verzonden. 'We hebben dat overwogen, maar besloten dat nog niet te doen omdat er op dit moment nog niet veel meer te vertellen valt,' zegt Dodion. 'Zodra een beslissing is genomen, informeren we onze klanten natuurlijk wel.'

Volgens de woordvoerster blijft het voor de Rabobank.be-klanten voorlopig 'business as usual' en zal de bank zich aan de contractuele verplichtingen houden. 'Er zijn dus geen plannen om de rentetarieven te wijzigen of een negatieve rente in te voeren. Als besloten wordt de rekeningen af te bouwen, zullen we onze klanten ook voldoende tijd geven om een nieuwe bank te zoeken.'

Perfecte storm

Er werd al langer gespeculeerd op een exit van Rabobank uit België, maar de bank ontkende steevast. België was voor Rabobank, de tweede grootste bank van Nederland, een belangrijke markt. Het in België opgehaalde spaargeld gold ook als een belangrijke bron om de kredietverstrekking en andere projecten te financieren bij de bank, was de boodschap.

De Belgische tak is gewoon een te grote kostenpost geworden. Kristel Dodion Woordvoerster Rabobank.be

Maar de voorbije jaren kwam de groep in een perfecte storm van lage rentetarieven en oplopende kosten terecht. Rabobank kon heel goedkoop lenen bij de Europese Centrale Bank en kende al voor de coronacrisis een gigantische instroom van spaargeld op de Nederlandse thuismarkt. 'Omdat de Nederlandse spaarmarkt anders is gereguleerd dan de Belgische, is dat spaargeld een interessantere financieringsbron voor de groep', zegt Dodion. 'De Belgische tak is gewoon een te grote kostenpost.'

Rabobank wil trouwens niet alleen een punt zetten achter de Belgische onlinespaartak, maar ook achter de Duitse evenknie. Al is dat een magere troost voor de 55 mensen die bij Rabobank.be werken. Als de groep voor een afbouwscenario kiest, dreigen zij hun baan te verliezen.