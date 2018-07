Rabobank.be mikt voortaan enkel op particulieren

Exit in zicht?

Is dat de voorbode van een exit van de Nederlandse bank uit België? 'Absoluut niet', reageert Johan Vanhulle, de algemeen directeur van Rabobank.be. 'België blijft een belangrijke markt voor de Nederlandse moedergroep. Daarom hebben we onlangs de rente op onze spaarrekeningen opgetrokken en lanceren we weldra een nieuw IT-platform.'

Regelgeving

Door de ultralage rentestanden verdient Rabobank.be nochtans geen stuiver aan de tegoeden op de onlinespaarrekeningen. 'Maar het geld dat we met die formule ophalen, kan de groep aanwenden voor de financiering van haar activiteiten in Europa', legt Vanhulle uit.

'Al speelt ook de regelgeving een rol', vervolgt de bankier. 'Die maakt het voor ons minder interessant om deposito's van bedrijven aan te houden. Tegoeden van bedrijven komen niet of minder in aanmerking voor de financiering van onze business,' klinkt het.

Renteverhoging

Eind vorig jaar telde Rabobank.be 260.000 klanten, die samen goed waren voor iets minder dan 8 miljard euro. 'We zagen wat tegoeden wegvloeien in vergelijking met vorig jaar', geeft Vanhulle toe. 'Maar intussen merken we weer een lichte toename.' Begin juni besloot Rabobank.be nog de getrouwheidspremie op al haar spaarrekeningen met 0,05 procent te verhogen. Een klassieke spaarrekening van de bank biedt daardoor een totale rente van 0,30 procent. Voor de Rabobank.be Plus Account is dat 0,35 procent.