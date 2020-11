'Rabobank halveert kantorennetwerk in Nederland'

Rabobank wil kantoren sluiten en klanten aanspreken via winkels, bibliotheken of zelfs festivals.

De nieuwe besparingsmaatregelen bij de Nederlandse grootbank zetten nog maar eens in de verf hoezeer de sector op de kosten moet letten nu zijn klassieke verdienmodel onder druk staat en corona klanten volop doet overschakelen naar digitale diensten.

Uit vertrouwelijke stukken die de Nederlandse zakenkrant Het Financieele Dagblad kon inkijken, blijkt dat Rabobank nog eens 68 kantoren wil sluiten boven op het aantal vestigingen dat de deuren sloot sinds het begin van de coronacrisis. De tweede grootste bank van Nederland zou na die operatie nog zo'n 171 kantoren overhouden. Dat is net iets meer dan de helft van het aantal kantoren dat Rabobank telde voor het begin van de coronacrisis.

De maatregelen zullen een aantal werknemers hun baan kosten, schrijft Het Financieele Dagblad. Al zal een flink deel van het personeel op andere plaatsen bij de bank kunnen worden ingezet, zegt topman Wiebe Draijer in een interne mededeling. Voor de Belgische tak van Rabobank zou de besparingsoperatie geen gevolgen moeten hebben. Rabobank is in ons land enkel nog actief als aanbieder van een online spaarrekening en heeft hier geen kantorennetwerk.

Festivals

Volgens Draijer zijn de besparingen nodig omdat de inkomsten bij Rabobank terugvallen door de dalende rente. 'Dat moet wel worden opgevangen door onze klanten efficiënter te bedienen', klinkt het. 'Dat kan niet meer met hetzelfde aantal kantoren. En dat hoeft ook niet. We zijn waar onze klanten zijn en komen. Dat kan bijvoorbeeld zijn in een winkel, festival of bibliotheek.'

Rabobank is niet de eerste Nederlandse grootbank die de lage rente en de coronacrisis aangrijpt om verder te snoeien in haar kantorennet. In juli had ING ook al de afbouw van zijn net in Nederland versneld. Voor België hadden die maatregelen geen gevolgen, klonk het toen. Maar bij de vakbonden valt te horen dat het slechts een kwestie van tijd is voor ook in ons land wordt ingegrepen. Mogelijk schiet de bank pas in actie als de voor volgende week geplande sociale verkiezingen achter de rug zijn.

Belgische banken

Ook de andere grootbanken in ons land leggen hun kantorennetwerk geregeld onder de loep. Vorig jaar kondigde BNP Paribas Fortis aan dat het tegen 2021 een op de tien kantoren in ons land wil sluiten. Afgelopen zomer raakte nog bekend dat KBC een op de zeven bemande kantoren ging sluiten.