Rabobank moet tienduizenden klanten screenen op witwassen

De Nederlandse bank moet van de toezichthouder tienduizenden klanten opnieuw doorlichten die ze eerder ten onrechte als betrouwbaar had bestempeld.

Volgens de Nederlandse zakenkrant Het Financieele Dagblad verplichtte de Nederlandsche centrale bank Rabobank al in 2018 om een belangrijke groep particuliere klanten in Nederland opnieuw te screenen op witwasrisico's.

Rabobank zou zeker 40.000 klanten onterecht hebben ondergebracht in een risicocategorie die niet actief wordt gecontroleerd. Ten onrechte, meent de toezichthouder. Het zou gaan om particuliere klanten die veel stortingen in cash doen met grote couupures, of rekeningen hebben in landen zoals Malta, Rusland of Angola. Andere betrokken partijen zijn ondernemers in risicosectoren zoals autohandel of vastgoed.

De Nederlandse toezichthouder verplichtte Rabobank vorig jaar onder dwangsom om zijn huiswerk opnieuw te maken. De bank heeft nu tot april volgend jaar de tijd om dat werk af te ronden.

Rabobank is ook in België actief als internetbank en biedt hier enkel nog spaar-, zicht- en termijnrekeningen aan aan particuliere klanten. Begin vorig jaar telde de groep nog 260.000 klanten in België. Of een deel daarvan ook wordt doorgelicht, is nog niet bekend.

Rabobank had begin dit jaar al een boete van 1 miljoen euro opgelegd gekregen omdat het zijn klanten onvoldoende controleerde. De bank benadrukt dat ze op de vingers werd getikt omdat ze meer werk moest maken van haar controlemechanismen, niet omdat er concrete witwaspraktijken werden vastgesteld.

Sinds ING vorig jaar een megaschikking van 775 miljoen euro trof omdat het jarenlang te laks was in het volgen van de antiwitwasregelgeving, zijn de Nederlandse toezichthouders hun antiwitwasbeleid fors aan het bijsturen. ABN AMRO, de derde grootste bank van Nederland, werd deze zomer nog verplicht om alle profielen van haar retailklanten opnieuw door te lichten en te controleren of ze zich niet bezondigen aan witwaspraktijken.